Maju Mantilla se ausenta de 'Arriba mi gente' tras confirmarse el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo

La exreina de belleza no estuvo presente en su programa luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, anunciara públicamente la separación tras 13 años de casados.

El miércoles por la noche, Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, confirmó a través de sus redes sociales el fin de su matrimonio con la conductora de televisión, tras 13 años juntos. En su mensaje agradeció el tiempo compartido y recalcó que ambos mantienen el compromiso de ser buenos padres. Hasta el momento, Maju no ha emitido ningún pronunciamiento.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla... Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres”, escribió Salcedo en una historia de Instagram publicada el miércoles 20 de agosto.

¿Por qué Maju no asistió a Arriba mi gente?

La mañana del jueves, durante la emisión de Arriba mi gente, la ausencia de Maju Mantilla fue evidente. Sus compañeros Fernando Díaz y Santi Lesmes estuvieron frente a cámaras, mientras que Tula Rodríguez asumió la conducción en su reemplazo.

Antes de iniciar el programa, los conductores se refirieron al tema de manera directa. “Lo único que podemos decir es que queremos a Maju. No somos solo sus compañeros, somos su familia. No nos va a acompañar hoy, pero esperamos que regrese pronto. Le mandamos un beso y, de parte de todo el equipo de Arriba mi gente, la abrazamos y la queremos”, expresó Díaz.

Por su parte, Tula también le dedicó unas palabras de apoyo: “Como amigas que somos, aquí me tienes para apoyarte y para cubrirte hoy en el programa. La amamos, la queremos y con todo, amiga”.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se conocieron en 2004 y, ocho años después, contrajeron matrimonio.Fuente: Facebook: @MajuMantillaOfficial

Las imágenes de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se conocieron en 2004, cuando ella se preparaba para competir en el Miss Mundo. En enero de 2012 contrajeron matrimonio civil en la Municipalidad de San Borja y, un mes después, celebraron la ceremonia religiosa en la Catedral de Trujillo. Tuvieron dos hijos fruto de su relación.

En agosto de 2023, el programa Magaly TV, La Firme difundió imágenes de Gustavo Salcedo junto a Mariana de la Vega. Aunque el registro correspondía al 18 de julio, se le veía conduciendo un vehículo en el que ella abordaba antes de que ambos ingresaran a un hotel en Miraflores.

Tras la emisión, el empresario negó cualquier irregularidad: “Las imágenes publicadas están totalmente fuera de contexto. Fuimos al gimnasio por temas exclusivamente deportivos”. Añadió que existían cámaras de seguridad que podían corroborarlo y sostuvo que se había creado “una historia sin sustento” que afectaba tanto su imagen como la de otras personas.

