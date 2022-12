Maju Mantilla formó parte de la plana de conductores del programa 'En boca de todos'. | Fuente: Instagram / Maju Mantilla

Para Maju Mantilla, el matrimonio es sinónimo de estabilidad. Luego de casarse con el empresario Gustavo Salcedo en 2012, en una ceremonia que tuvo lugar en su natal Trujillo, la conductora y modelo aguarda el próximo año para celebrar más de una década junto a su compañero de vida.

"Estoy muy contenta en mi matrimonio", dijo la también actriz en una reciente entrevista, hecha durante la previa a su participación en el programa "Mi mamá cocina mejor que la tuya". "El próximo año cumplimos once años de casados, nos apoyamos bastante, estoy feliz", añadió.

Al ser consultada sobre si perdonaría una infidelidad a su esposo, Maju Mantilla aclaró: "Yo confío realmente en mi pareja, y él confía en mí. Y siempre hay altibajos en las relaciones, hay problemas, pero hay que tratar de mejorar y poner de nuestra parte para que la relación no se dañe".

Aunque en noviembre pasado aseguró que le gustaría tener un tercer hijo, esta vez la ex Miss Universo precisó que "al pensar que debo volver a empezar con todo, me desanimo". "Igual, aún tengo dos años más para animarme", sostuvo entre risas.

Maju Mantilla y sus proyectos para el 2023

Después de que "En boca de todos" dejara de emitirse tras cinco años, Maju Mantilla está a la búsqueda de nuevos proyectos televisivos para el año que viene. Según adelantó, hasta el momento ha tenido "algunas reuniones de trabajo". "Mi idea es continuar en la televisión este 2023", aseguró.

Se trate de "conducción o hacer ficción", la presentadora espera que "vengan más oportunidades para la actuación" como la que tuvo este año al "grabar con Michelle Alenxader" la teleserie cómica 'Maricucha 2', protagonizada por Patricia Barreto.

Sin embargo, hay propuestas en las que Maju Mantilla descartó que participaría. Como un concurso de belleza ("eso ya pasó para mí, fue muy bonito, pero no lo volvería a repetir", dijo al respecto) o una competencia de baile.

"Me encanta bailar, pero tengo un problema con la rodilla, si no tuviera ese problema, claro que sí me gustaría ser parte", indicó.

Maju Mantilla tras salida de 'En boca de todos'

En una entrevista que dio en noviembre pasado para el canal de YouTube '¿Y ahora qué?', Maju Mantilla reveló que después de la salida del aire de 'En boca de todos' ha venido recibiendo diversas ofertas laborales este año, aunque de momento las ha dejado de lado.

"Te voy a decir que desde que anunciaron que ya no iba más, no es que había estado buscando trabajo, sí recibí llamadas desde que se enteraron. Recibí llamadas para hacer distintas cosas, pero no quise apresurarme en eso, algunos proyectos iban a empezar este año", contó.

Según Maju Mantilla, "cualquier cosa [de trabajo] ya será hasta el siguiente año", pues este 2022 "tenía que cerrar ciertas cosas". En 'En boca de todos', cabe recordar, la también actriz compartía la presentación junto a Tula Rodríguez y Ricardo Rondón.

El espacio televisivo llegó a su final el pasado 28 de octubre después de cinco años al aire. El formato inició en 2017, cuando América TV buscó ofrecer una propuesta diferente para las amas de casa. En aquel entonces, integraron el equipo Ricardo Rondón, Maju Mantilla, Carlos Vilchez y Alexandra Hörler.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.