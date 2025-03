“Queremos que la presidenta Dina Boluarte se ponga seria”, expresó líder de ‘Clavito y su Chela’

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Varios artistas nacionales y agrupaciones musicales expresaron su indignación en la marcha nacional realizada en diversas regiones del país este viernes 21 de marzo como muestra de protesta ante la ola de delincuencia y asesinatos que se vienen cometiendo.

Robert Muñoz Farfán, cantante y líder de la agrupación Clavito y su Chela, también expresó su indignación y exhortó al Gobierno de Dina Boluarte, y demás autoridades, a establecer medidas más firmes contra los delincuentes y extorsionadores.

“Queremos que la señora presidente (Dina Boluarte) se ponga seria. Ya esto se está pasando fuera de control. Hay mucho malestar en la población y en los ciudadanos. Tanta muerte y la gente que ha fallecido no solo es en el sector musical sino también en el sector construcción, así como transportistas, dueños de bodegas, farmacias, centro de recreación y discotecas”, declaró el músico en RPP.

Asimismo, el expolicía también pidió a Dina Boluarte “que se deje de hacer retoquitos y de comprar relojes de marca”.

“Ella debe dejar de pensar en las vanidades de la vida. Ella tiene que estar en su cargo. Si ella no puede, que busque a sus asesores. Los asesores tampoco no están trabajando. Ella no se da por enterada que está muriendo gente en el Perú”, comentó.

Ciudadanos protestaron en Lima y el Perú contra el crimen organizado y el sicariato.Fuente: AFP

Líder de Clavito y su Chela: “No puedo realizar presentaciones en el norte”

Robert Muñoz, fundador de Clavito y su Chela, reveló a RPP que no puede realizar eventos en el norte del país debido a las amenazas de extorsionadores que le prohibieron trabajar en varias ciudades.

El cantante de 54 años señaló que dichos problemas se dieron desde su regreso al Perú de Estados Unidos en abril de 2024.

“No puedo realizar presentaciones en todo el norte del país. No podemos entrar hasta Tumbes. Recibí amenazas para no entrar a trabajar. Intenté entrar a Huaral y nos bloquearon la presentación. Al día siguiente, tuve otra presentación en Chancay, pero tampoco entramos”, dijo.

En otro momento, recalcó que tiene que pagar seguridad privada para sus presentaciones. “Si son vigilantes particulares te cobran 100 soles diarios. Eso es un día normal, pero en un día de presentación es más caro”, sostuvo.

Robert Muñoz Farfán es vocalista, fundador y líder de la agrupación Clavito y su Chela. | Fuente: Instagram (clavitoysuchela_oficial)

¿Qué artistas se hicieron presentes en la marcha contra la inseguridad?

Varios artistas y agrupaciones musicales asistieron a la marcha contra la inseguridad ciudadana realizada en Lima este viernes 21 de marzo.

RPP pudo conocer que entre los manifestantes estuvieron José Quiroga, líder de Agua Marina, así como Christian Yaipén, del Grupo 5. Del mismo modo, llegaron Jonathan Rojas y Javier Yaipén, de Los Hermanos Yaipén. También asistió el grupo Los cinco de oro, entre otros representantes de la cumbia peruana.

En la movilización, también se pudo ver a las cantantes Leslie Shaw, Yahaira Plascencia, María Pía Copello y Daniela Darcourt.

De igual manera, estuvo Mario Hart, Mauricio Mesones, Víctor Yaipén, líder de la orquesta Candela, Jhovan Tomasevich, líder de la banda Zen. Además, la marcha contó con la presencia de las cantantes de Corazón Serrano: Yrma Guerrero y Susana Alvarado.

