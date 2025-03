Dina Páucar exhorta al Gobierno a frenar la inseguridad en el país: "No sean insensibles"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Diversos artistas y agrupaciones nacionales se vienen movilizando en el Centro de Lima por la avenida Abancay para expresar su reclamo al Gobierno de Dina Boluarte y las autoridades ante la ola de inseguridad que se vive en el país por causa de extorsionadores y delincuentes.

Entre los representantes estaba Dina Páucar, conocida cantante folclórica quien conversó con RPP expresando su molestia al considerar una inoperancia por parte del Ejecutivo para cuidar a los peruanos ante la ola criminal.

“No queremos morir. ¿Cuántos ciudadanos más tienen que morir? ¿Cuántos compatriotas más tienen que morir? Señores del Gobierno no sean insensibles, sean empáticos con su país. Ya es demasiado. Hay mucha inseguridad. Todos los días hay amenaza tras amenaza. No podemos hacer espectáculos. ¿Hasta cuándo estaremos así?”, comentó

En ese sentido, la intérprete de Qué lindos son tus ojos afirmó que viene a la marcha como “una peruana más” que se encuentra indignada por los asesinatos a cantantes y comerciantes a quienes los delincuentes les exigen dinero cambio de no herir su integridad.

“Yo vengo como una ciudadana más. No vengo con un color político. A mí no me gusta la política. Reclamo, exijo, pido y suplico a las autoridades que sean sensibles. ¿Cuántos peruanos más tenemos que morir?”, señaló.

Grupos musicales, solistas, artistas y colectivos ciudadanos participan en la marcha.Fuente: AFP

Dina Páucar revela que también sufrió amenazas de extorsionadores

Dina Páucar reveló que también fue víctima de extorsionadores en diversas oportunidades por lo que ya no contesta su teléfono a los números que no tiene registrados.

“Recibí muchísimas llamadas (de extorsionadores). Ya tengo miedo en responder las llamadas. Solo puedo responder números conocidos, no desconocidos. Apenas llaman y comienzan a amenazar. No puede ser posible”, sostuvo.

En otro momento, aseguró que, si bien le pidieron dinero, ella no pagó ningún cupo para poder seguir cantando en los escenarios. “No he pagado a nadie. Este es mi país, no tengo porque pagar. Solo implementé más seguridad”, puntualizó.

Asimismo, mencionó que, si bien ella pueda tener seguridad, hay bodegueros y comentarios que no tienen la disposición económica para hacerlo.

“Ellos no pueden tener seguridad. Yo puedo tener, pero ellos no. Señora presidenta (Dina Boluarte) basta ya. Acá no viene 'la caviarada' como usted dijo. Nosotros no somos caviares. Solo somos ciudadanos que venimos a exigir nuestro derecho”, concluyó.

Dina Páucar es una de las cantantes folclóricas más populares del Perú. | Fuente: Instagram (dinapaucar_)

¿Qué artistas están presentes en la marcha contra la inseguridad?

Varios artistas y agrupaciones musicales asisten a la marcha contra la inseguridad ciudadana realizada en Lima este viernes 21 de marzo.

RPP pudo conocer que entre los manifestantes está José Quiroga, líder de Agua Marina, así como Christian Yaipén, del Grupo 5. Del mismo modo, están presentes Jonathan Rojas y Javier Yaipén, de Los Hermanos Yaipén. También se encuentra el grupo Los cinco de oro, entre otros representantes de la cumbia peruana.

En la movilización, también se pudo ver a las cantantes Leslie Shaw, Yahaira Plascencia, María Pía Copello y Daniela Darcourt.

De igual manera, estuvo Mario Hart, Mauricio Mesones, Víctor Yaipén, líder de la orquesta Candela, Jhovan Tomasevich, líder de la banda Zen. Además, la marcha contó con la presencia de las cantantes de Corazón Serrano: Yrma Guerrero y Susana Alvarado.

