Artistas y colectivos ciudadanos se concentran en la plaza San Martín para marchar contra la inseguridad

Grupos musicales, solistas, artistas y colectivos ciudadanos han convocado para este viernes a una marcha nacional contra la inseguridad ciudadana y demandando que las autoridades del Gobierno implementen medidas eficientes para luchar contra la delincuencia.

El punto de encuentro en Lima es la plaza San Martín, en el centro histórico de la capital, estaba previsto desde las 5pm. RPP constató que desde antes de la hora, manifestantes ya se concentraban en las inmediaciones de dicho lugar y también en el Parque de los Héroes Navales, frente a la sede del Palacio de Justicia.

Cabe resaltar que esta acción ciudadana se convocó a raíz del asesinato de Paul Flores, conocido como Ruso, vocalista de la orquesta Armonía 10, ocurrido el último domingo cuando la agrupación se desplazaba en un bus por San Juan de Lurigancho (SJL) y fue baleado por desconocidos.

Este hecho generó que desde el Congreso se impulsen 4 mociones de censura contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez. Tres de ellas fueron debatidas y votadas el día de hoy, lo cual trajo consigo que dicho miembro del Gabinete ministerial sea censurado.

"Con esta delincuencia no se puede trabajar"

RPP conversó con un integrante de la agrupación Pasión Caliente del Callao que llegó a la plaza San Martín portando una banderola. El músico indicó que si bien no ha sido extorsionado, sí teme que esa práctica delincuencial continúe y su orquesta se convierta en víctima.

"Lo que queremos es que en nuestro país haya paz, que acabemos con esta delincuencia porque no se puede trabajar, y no solo los músicos […] Nosotros empezamos de abajo y no queremos más adelante ser extorsionados. Por eso, venimos a apoyar la marcha”, señaló.

Vale indicar que otros artistas como Leslie Shaw, Yahaira Plascencia, Hermanos Yaipén, Agua Marina y Daniela Darcourt han anunciado que participarán de la movilización. Al respecto, ayer se suscitó una polémica cuando Darcourt y otras agrupaciones como Armonía 10 anunciaron que no marcharían hoy, acusando que la acción se había "politizado". No obstante, horas después dijeron que de todas maneras se movilizarían.

Daniela Darcourt, en entrevista con RPP, explicó que el comunicado inicial buscaba aclarar que los artistas no estaban organizando la marcha, ante la preocupación por la posible politización del evento. Sin embargo, admitió que la comunicación no fue adecuada.

"Se nos salió de las manos. La gente lo tomó de la manera que vio y pedimos disculpas por ello. Hemos ratificado que sí vamos a estar en la marcha del 21 y también en la del 28 de marzo", sostuvo.

Darcourt hizo un llamado a que la movilización no sea politizada y expresó su incomodidad ante la posible participación de figuras políticas que, según ella, buscan aprovechar el momento: "Son esos políticos que no quieren quedar mal y quieren hacer contenido en las redes."

También denunció la falta de acción efectiva frente a la inseguridad que afecta no solo a los artistas, sino a toda la ciudadanía. "Nosotros no somos el Perú, un gremio de 120 artistas no representa al país. Todos estamos pidiendo justicia por lo que ha pasado, no solo con el compañero de Armonía 10, sino por casos anteriores donde la cumbia, la salsa y el rock se han visto expuestos a esta violencia".

Fiscalía anuncia medidas durante la movilización

El Ministerio Público emitió esta tarde un comunicado informando de las medidas que han desplegado en el marco de la marcha contra la delincuencia.

En ese sentido, la Fiscalía indicó, a través de un comunicado en sus redes sociales, que, como "entidad defensora de la legalidad", dispuso "que los fiscales de prevención del delito, derechos humanos y penales de turno estén alertas y actúen conforme a sus competencias y con respeto a ley".

📢#COMUNICADO | Fiscalía de la Nación dispuso acciones en defensa de la legalidad durante las movilizaciones convocadas para hoy. pic.twitter.com/X3aQq3POkO — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 21, 2025

Por su parte, en conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén criticó la convocatoria a la marcha y advirtió que "puede traer consecuencias graves".

"Hemos visto cómo se intenta dar un carácter festivo a una protesta que puede traer consecuencias graves. No podemos olvidar las muertes que se registraron en episodios similares”, sostuvo.

“La protesta es un derecho, pero debe ejercerse con responsabilidad y sin poner en riesgo la seguridad ciudadana [...] La Policía Nacional está preparada para intervenir si se registran disturbios o acciones que atenten contra la tranquilidad pública”, agregó.