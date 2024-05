"Estaba atravesando un período complicado": Maria Grazia Gamarra revela por qué renunció a 'Al fondo hay sitio'

María Grazia Gamarra reveló el motivo por el que decidió abandonar su participación en Al fondo hay sitio. La actriz interpretaba a Macarena Montalbán, la hermana menor de Diego Montalbán y la tía de Alessia y Cristóbal.

Su personaje dejó de aparecer tras el fin de la décima temporada de la serie, cuando contrajo matrimonio con Mike Miller.

En entrevista para el podcast El poder de una caricia, Gamarra dijo que optó por tomar la difícil determinación de renunciar a Al fondo hay sitio para poner a su familia en primer plano.

“Estaba atravesando un período complicado, precisamente por esto, porque no pasaba tiempo en casa; sentía que mi hija estaba sufriendo. Debido a mi trabajo, partía muy temprano y regresaba tarde”.

Sumida en el agotamiento físico y emocional, María Grazia Gamarra detalló las dificultades que enfrentaba en su hogar.

“Al llegar exhausta de una jornada intensa, volvía a casa para atender a mis responsabilidades (…) De mal humor, con rabia, agotada y, por supuesto, mis respuestas siempre eran escuetas, como si estuviera perpetuamente fatigada", comentó.

Además, habló de la injusticia que sentía hacia su familia al no poder brindarles la atención que merecían.

"Es injusto para ellas que su madre, después de no estar presente durante todo el día, llegue a casa y, sin quererlo, las trate mal (…) Soy humana y me siento agotada (…) y si no estoy, la situación empeora, porque entonces me demandan aún más", agregó.

El retorno de María Grazia Gamarra a la TV



Después de una pausa en la actuación, María Grazia Gamarra volvió a la televisión en septiembre de 2021, con un papel en la telenovela Luz de luna, dirigida por Michelle Alexander y protagonizada por André Silva.

Alejada de las cámaras durante el embarazo de su segunda hija, la actriz interpretó a una abogada en la ficción producida por Del Barrio Producciones. Para ella, sin embargo, fue una sorpresa haber sido convocada para el proyecto.

"Tenía muchas ganas de volver en algún momento a la tele, pero no pensé que sería tan rápido", señaló entonces al diario Trome. La intérprete detalló, sin embargo, que su aparición sería por "pocos capítulos" debido a sus responsabilidades de madre. "Tengo una bebita de un mes y otra de dos añitos", anotó.

