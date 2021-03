Este 2021, María Pía Copello y el empresario Samuel Dyer cumplieron 15 años de casados. | Fuente: Instagram / María Pía Copello

Con 15 años de casada, María Pía Copello aseguró no tener problemas en su matrimonio con el empresario Samuel Dyer, con quien además tiene tres hijos y, según confesó, no descarta en tener otro más a pedido de su esposo.

Pero a sus 44 años, la exconductora de "Esto es Guerra" indicó que se encuentra en el "límite, límite" para tener un nuevo bebé. "Es una decisión difícil, mis hijos están grandes y volver al pañal, la lactancia, por más que mi esposo me ayude, esa labor siempre recae en la mamá", señaló al diario Trome.

Si bien los planes de un nuevo miembro para la familia Dyer Copello es incierto, de lo que sí tiene certezas María Pía es de la solidez de su matrimonio. Para ella, sostener una buena relación con su esposo dependió en buena medida de la primera fase de enamoramiento.

"Siento que si uno se lleva en esta etapa, es muy probable que en el matrimonio les vaya bien. Lo he visto en amigos que hoy, lamentablemente, están separados, porque no se llevaban bien de enamorados. Entonces es raro que el matrimonio lo arregle, porque aquí ya convives de verdad", aconsejó.

De acuerdo con María Pía Copello, resulta clave que la "compresión, diálogo, esos caracteres que se complementan" deberían estar bien definidos antes de llegar al altar. "Hay que saber elegir tanto la mujer como el hombre, y decir, de una forma madura, esto va a resultar o no", dijo.

Después de todo, según la influencer, "que el matrimonio sea todo el tiempo remar y remar, también es pesado".

Mantener el equilibrio

Por otro lado, si bien un enamoramiento armonioso puede producir un matrimonio llevadero, María Pía Copello reconoció que hace falta mantener un equilibrio siempre. Y ese es su caso con Samuel Dyer, pues aseveró que él respeta su espacio y eso ha generado que eviten las crisis.

"Me deja decidir bastante y creo que eso es importante, porque no existen discusiones. Pienso que cuando los dos quieren decidir al mismo tiempo ahí viene el conflicto. Él está muy cómodo con lo que decido y, si alguna cosa le parece que no está bien, me dice 'te sugiero esto' y yo respondo 'okey, está bien', lo tomo en cuenta y así estamos, hay un balance", contó.

Dicho balance también se ve reflejado en las personalidades de cada uno, ya que, según María Pía Copello, su esposo "tiene un carácter muy tranquilo", mientras ella es "un huracán". "Cada quien cumple un rol en la casa", comentó.

Así, que ambos mantengan su relación libre de discusiones —"con Samuel no peleamos", reconoció la exanimadora infantil—, le ha permitido a María Pía tener un hogar sin agitaciones. "Mis hijos están creciendo en un ambiente de paz y armonía, y eso es muy importante", precisó.

La confianza es la clave

Antes de casarse, María Pía Copello y su esposo atravesaron por una separación de tres meses. ¿La razón? La presentadora ensayó que podría ser el temor al matrimonio. Por fortuna, resolvieron ese tema a tiempo y hoy se guardan una confianza a prueba de todo.

"Él nunca me revisa el celular y yo tampoco, me parecería raro. Samuel confía en lo que yo le digo y yo en lo que él me dice", dijo. Una lección que transmiten a sus tres hijos. "Lo que odiamos es la mentira y mis hijos lo tienen bastante claro (...) Mientras ellos vean a sus padres que no mienten para nada, no dicen una cosa por otra, al final por el ejemplo se van a sacar esas manías de otros lados", señaló.

¿Existen planes para renovar sus votos? María Pía Copello contempló esta posibilidad y hasta le gustaría hacerlo, pero por el momento prefieren cuidarse de la pandemia de la COVID-19. "Es una posibilidad que no descarto", puntualizó.

