La producción de "Esto es Guerra" decidió hacerle un homenaje al recordado programa "Nubeluz". | Fuente: Captura de pantalla (YouTube)

A 30 años de su estreno en la televisión, “Nubeluz” vive en la memoria de los televidentes y son muchas las expresiones de cariño que viene recibiendo el programa que fue conducido por Almendra Gomelsky, Mónica Santa María, Lilianne Braun y Xiomara Xibille.

Precisamente, “Esto es Guerra” se sumó a los homenajes dedicados al fenómeno televisivo que fue “Nubeluz” con una programación especial que incluyeron juegos y una escenografía afín al espectáculo que salió al aire por primera vez en 1990.

“Hoy vamos a celebrar y divertirnos por los 30 años de ‘Nubeluz…”, dijo María Pía Copello al iniciar la emisión del reality juvenil este 21 de septiembre. “Todos los juegos y canciones de ‘Nubeluz’. Así que ustedes que están en casa se pondrán a bailar con nosotros”, añadió.

De este modo, las competencias de “Esto es Guerra” se desarrollaron de una manera similar a la que tenían lugar en “Nubeluz” durante los seis años que duró el espectáculo, cuyo último episodio fue un 7 de noviembre de 1996.

Inclusive, a los participantes del programa que ganaron los juegos se les otorgó los conocidos conos de colores, infaltable detalle en el entrañable programa infantil.

¿MARÍA PÍA COPELLO VUELVE A "ESTO ES GUERRA"?

María Pía Copello se despidió de la televisión en el 2018, para dedicar más tiempo a sus hijos, luego de haber conquistado a una nueva generación como presentadora de "Esto es guerra". Para muchos, alejarse de la pequeña pantalla significa desaparecer. Pero eso no sucedió con ella. Encontró un nicho en las redes sociales y se convirtió en una influencer con 3 millones de seguidores en Instagram y más de 1 millón en TikTok.

Para promocionar su primera canción "Like", la artista volvió al set donde se enfrentan Guerreros y Combatientes. ¿Sintió nostalgia? ¿Le interesa volver a la conducción? "Para volver a la televisión tendría que tener un programa como lo que significó 'Esto es guerra' para mí. Tener un programa que me enamore", sostiene a RPP Noticias.

Por el momento, María Pía Copello indicó que esa propuesta ideal aún no ha llegado. Y, en estas circunstancias, agradece poder quedarse en su casa sin exponerse a un posible contagio de la COVID-19. "Estoy haciendo lo que me gusta [...] Todo se ha dado como tenía que darse. Ahorita no me quita el sueño volver a la televisión", precisa la recordada compañera de Timoteo.