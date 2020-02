María Pía Copello respondió a las críticas tras usar el vestido de JLo en ‘Premios Lo Nuestro’

La conductora respondió a las críticas por el vestido. | Fuente: Composición

María Pía Copello respondió a las críticas tras lucir en la ceremonia de "Premios Lo Nuestro" el icónico vestido de Versace de Jennifer López. La conductora de "Esto es guerra" señaló que ella lo lució con mucho respeto hacia la cantante y que también aprovechó que tiene un cuerpo para lucirlo.

“Fue pura casualidad. Versace es una marca que siempre me ha gustado, pero yo buscaba un vestido largo, y el día que fui a la tienda me dijeron que también tenían ese vestido que recién había llegado. Lo vi y me enamoré. Era mi talla y así que no hice más que llevármelo”, contó a El Comercio.

El vestido, de gasa verde y valorizado en 10 mil dólares, fue diseñado por la modista Donatella Versace y es sumamente conocido gracias a JLo.

Copello señaló que, si bien hay que ser "osada" para lucirlo, ella quiso "aprovechar porque este cuerpo no voy a tenerlo toda la vida. Pasó que: Me quedó bien, está de moda y tengo una profunda admiración por Jennifer Lopez”, agregó.

“Para este evento lucí un vestido así, porque considerando cada invitación hay que darle un trato especial”, finalizó.