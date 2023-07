Maricarmen Marín hace un repaso en sus 25 años de carrera: "Soy apasionada de lo que hago"

Nacional Maricarmen Marín hace un repaso de su carrera artística en RPP Noticias

Después de cuatro años, Maricarmen Marín volvió a visitar la radio y estuvo en Así Somos de RPP Noticias donde se mostró emocionada por recordar sus inicios en la industria musical, pasando por la actuación hasta su faceta como empresaria y productora.

"Soy apasionada de lo que hago, la música, la cumbia me ha dado la oportunidad de hacer muchas cosas. Todas las cosas las hago con mucho cariño", confesó la cantante. Pasito Tun Tun fue la primera canción que grabó a los 17 años. Ese año fue donde Agua Bella tuvo un éxito importante que le dio ese trampolín para poder seguir en carrera. "No tenía idea que después de 25 años la sigo cantando en conciertos".

En esa época, rememora Maricarmen Marín, pedía permiso notarial para todos los viajes porque salían de Lima "como 100 veces a la semana. Tenía un file de permisos". Sin embargo, cuando le dieron su DNI, los dueños del grupo le hicieron una reunión porque ya no tenía que ir a la notaría.

Agua Bella y la actuación

"Mucha gente me recuerda como Agua Bella, pero estuve un año ahí. Salía para hacer mi agrupación y después solista. Fue con muchas dudas, pero aprendí mucho. La primera fue Me enamoré de ti y que, hasta ahora no puedo dejar de cantarla en mis conciertos", aseguró Maricarmen Marín.

Tras iniciar una carrera como solista, comenzó su trayectoria en la actuación y fue gracias a Ricky Tosso quien le dio la oportunidad de hacer teatro. "Ya estaba como solista y Ricky Tosso me invita para Teatro desde el teatro, yo acepté, pero no tenía idea de la magnitud del proyecto".

"Hablé con él y le dije que no pensaba que iba a ser así y que no podía, me dijo que vaya al ensayo. ‘He visto en ti lo que tú no ves, confía en mí y créeme que esta pequeña puerta que se abre hoy será una nueva aventura para ti’. Lo di todo, y al día siguiente salí en las portadas de periódicos, y no podía creerlo. Después la vida me dio la oportunidad de hacer Lo peor de mis bodas con Ricky Tosso".

Después del teatro, tuvo la dicha de ser llamada para actuar en televisión y fue en Vírgenes de la cumbia (2005), de Michelle Alexander. No tenía ni idea, me mandé y después me preparé, la cosa es aprovechar las oportunidades. "Es gratificante ver atrás 25 años y hacer este viaje por todas las cosas que he hecho. Es la primera vez que vengo a la radio desde la pandemia, los visitaré más seguido".

