"Hice lo mejor que pude": Natalia Salas se quebró al ser eliminada de 'El Gran Chef Famosos'

Natalia Salas, Mr. Peet y Mónica Torres se enfrentaron en la noche de eliminación en El Gran Chef Famosos. Para el primer plato, el jurado reveló que tenían que preparar escabeche de pescado, plato que tiene origen persa.

Quien ganó el beneficio fue Torres y se emocionó ya que, desde que se encuentra en sentencia, ha recibido una ayuda extra. Para el segundo plato, cocinaron ravioles de pichón con salsa de tomate, un plato típico italiano que llegó a Perú.

La primera salvada fue Mónica Torres, después dijeron el nombre de la persona eliminada: Natalia Salas. Esto quiere decir que Mr. Peet sigue en competencia. “Qué pena, no me quería ir. He hecho lo mejor que he podido, estoy bien contenta de haberlos conocido. Sí se puede, quiero que sepan que después de cualquier mala noticia, sí se puede. Ha sido una gran experiencia, aprendí un montón. Espero que las personas que me hayan visto, que sepan de mi historia y que se den cuenta que es posible si es que tienen ganas”, dijo la actriz y cantante.

“Eres super talentosa, ha sido verte evolucionar en esta cocina”, comentó Giacomo Bocchio. “Ha sido lindo conocerte, te seguía en redes y seguí tu lucha, me ha gustado verte luchar en la cocina también”, agregó Nelly Rossinelli. Finalmente, Javier Masías le dejó un gran mensaje a Natalia Salas: “No te conocía, pero te diré algo que podría sonar duro. Me gusta conocer a la gente que está rota por dentro porque tiene la costura más linda y más fuerte que he visto en años, te felicito por todo lo que has demostrado”.

Natalia Salas y su mensaje tras se eliminada de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram

¿Quién fue el quinto eliminado de El Gran Chef Famosos?

El viernes 14 de julio, Antonio Pavón, Belén Estevez y Mr. Peet fueron los sentenciados en El Gran Chef Famosos. y uno de ellos fue el quinto eliminado. El primer plato que tuvieron que preparar fue canelones donde la argentina se llevó un comodín. Los otros dos, tuvieron que abrir una caja fuerte que en su interior tenía la receta del segundo plato: ñoquis con salsa de nueces.

Tras la preparación, el jurado decidió salvar a la bailarina argentina quien continúa en competencia. Luego, revelaron que el español fue el que abandonó la competencia.

"Lo sospeché desde un principio, la verdad es que no ha sido mi día. Nunca me imaginé ser tan feliz de participar en un programa tan bonito. Han despertado en mí una gran pasión. Gracias a todos, a Peláez que es lo máximo. Maestro Boccio, la he pasado genial", dijo Antonio Pavón.

"Tienes una energía bonita, expresas mucho con tu cara y tu cuerpo, eres muy sincero, por más que hoy te vas, has evolucionado. Tienes un hijo a quien cocinarle y háganlo juntos, lo vas a disfrutar", dijo el chef Giacomo Bocchio. "Nunca pensé conocer a alguien tan bueno y tan noble como tú, eres resiliente, esa es la gran enseñanza que se le siento que le das a tu hijo, eres un gran papá y eres valiente", agregó Rossinelli tras despedirse de El Gran Chef Famosos.