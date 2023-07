'¿Cuál es el verdadero?' superó en rating a 'El Gran Chef Famosos' y 'El reventonazo de la Chola'

Este sábado 15 de julio, los programas favoritos por el público lucharon para convertirse en el más visto por las familias peruanas. Sin embargo, solo uno logró el primer lugar en el rating y no se trata de ningún programa cómico ni reality de cocina.

El programa que superó a los demás fue el estreno de ¿Cuál es el verdadero?, nuevo espacio conducido por Adolfo Aguilar, con 9.6 puntos en el ranking, y que tuvo en el set a Verónica Linares, Sheyla Rojas y Johanna San Miguel. A él le sigue El reventonazo de la Chola (8.5) donde la cantante Azucena Calvay anunció su embarazo, Karol Sevilla se quebró por su recibimiento en Perú y el homenaje de los hijos de Walter Lozada a su padre.

Por otro lado, El Gran Chef Famosos, uno de los programas favoritos de la tv peruana, obtuvo 7.9 puntos de rating y quedó en cuarto puesto. En el reciente programa, Mónica Torres y Natalia Salas quedaron en sentencia mientras que Ale Fuller fue salvada por el jurado y pasa a la siguiente ronda. Finalmente, JB en ATV hizo una imitación del reality de cocina.

Los programas más vistos del sábado 15 de julio

1. ¿Cuál es el Verdadero?: 9.6

2. El Reventonazo de la Chola: 8.5

3. Los Milagros de la Rosa: 8.4

4. El Gran Chef Famosos: 7.9

5. JB en ATV: 6.1

6. Estás en Todas: 4.7

7. El Jirón del Humor: 4.4

Antonio Pavón es el quinto eliminado de 'El Gran Chef Famosos'

Antonio Pavón, Belén Estevez y Mr. Peet fueron los sentenciados en El Gran Chef Famosos. y uno de ellos fue el quinto eliminado. El primer plato que tuvieron que preparar fue canelones donde la argentina se llevó un comodín. Los otros dos, tuvieron que abrir una caja fuerte que en su interior tenía la receta del segundo plato: ñoquis con salsa de nueces.

Tras la preparación, el jurado decidió salvar a la bailarina argentina quien continúa en competencia. Luego, revelaron que el español fue el que abandonó la competencia.

"Lo sospeché desde un principio, la verdad es que no ha sido mi día. Nunca me imaginé ser tan feliz de participar en un programa tan bonito. Han despertado en mí una gran pasión. Gracias a todos, a Peláez que es lo máximo. Maestro Boccio, la he pasado genial", dijo Antonio Pavón.

"Tienes una energía bonita, expresas mucho con tu cara y tu cuerpo, eres muy sincero, por más que hoy te vas, has evolucionado. Tienes un hijo a quien cocinarle y háganlo juntos, lo vas a disfrutar", dijo el chef Giacomo Bocchio. "Nunca pensé conocer a alguien tan bueno y tan noble como tú, eres resiliente, esa es la gran enseñanza que se le siento que le das a tu hijo, eres un gran papá y eres valiente", agregó Rossinelli tras despedirse de El Gran Chef Famosos.