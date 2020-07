A sus 37 años, Maricarmen Marín habla sobre sus batallas ganadas y perdidas. | Fuente: Instagram

A sus 37 años, Maricarmen Marín ha ganado más de una batalla en la vida. Su éxito -ya sea en la música o la televisión- no es la única prueba de ello. También lo es tener una familia unida o su salud, motivos que la alegran.

No obstante, hay una batalla perdida que aún le duele: la muerte de su madre Vilma. "Es una de las cosas de las que no me recuperaré nunca. Son heridas con las que tienes que vivir siempre. Soy una persona diferente desde esa pérdida", señaló la jurado de "Yo Soy" al diario Perú 21.

Maricarmen Marín se enfrenta a otras luchas diarias que, con dedicación y disciplina, confía vencer. Una de ellas tiene que ver con las discriminación de género: "tener que trabajar el triple para demostrar que las mujeres sí podemos".

Por supuesto, también hay alegrías en las batallas ganadas para la actriz y cantante que están relacionadas a su familia y a su trabajo. "Tener una famillia unida [...] contar con salud [...] tener un trabajo en el que me sienta feliz [...] Vivo mi día a día tratando de vivir en paz y feliz", sostuvo.

SOBRE "YO SOY" Y SU FACETA DE ENTREVISTAS POR INSTAGRAM

Maricarmen Marín señaló que ha sido maravilloso reconectarse con el público de "Yo Soy". "Tener el cariño del público es lo más lindo que me ha podido pasar en esta pandemia", indicó.

Actualmente, la cantante, actriz y presentadora de "Mujeres al mando" le ha dado un giro a su cuenta de Instagram para informar sobre temas de salud. "Hago entrevistas a profesionales de la salud y de temas sociales. Estoy tratando de enfocar diferentes temas médicos, porque aún es complicado ir a un hospital o una clínica”, comentó.

Asimismo, no descarta volver a la actuación [iba a grabar una serie sobre su vida] y, sobre todo, desea seguir informando para ayudar ya que no podrá tomar su faceta como cantante, con conciertos en vivo, por el momento.

“Me encantaría retomar las series. Y seguir aportando con información [sobre salud]. La música parece que será lo último en retornar, tenemos que verlo con tranquilidad”, añadió Maricarmen Marín.