Maricarmen Marín dio a conocer que viene recuperándose "muy bien" tras lesionarse la espalda. | Fuente: Instagram / Maricarmen Marín

Su ausencia en "Yo Soy" se sintió entre sus seguidores. Por eso, Maricarmen Marín utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de agradecimiento a quienes vienen escribiéndole palabras de aliento luego de anunciar, a principios de mayo, que sufrió una lesión en la espalda.

Desde su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotografías sobre su paso por el programa de canto e imitación, la integrante del jurado escribió al inicio de la leyenda: "No saben cómo los extraño, los quiero y espero estar muy pronto con ustedes".



Agradecida por las "llamadas" y "muestras de cariño", Maricarmen Marín también manifestó que viene superando de manera favorable el padecimiento que la tiene alejada de "Yo Soy" y, también, de "Mujeres al mando", espacio del que es conductora.

"Mi recuperación va muy bien y poquito a poquito veo grandes resultados", detalló la también cantante, quien comparte la mesa del jurado de "Yo Soy" con Mauri Stern, Katia Palma y Ángel López.



En una publicación de Maricarmen Marín en Instagram, la actriz y cantante agradeció las muestras de cariño de sus seguidores. | Fuente: Instagram / Maricarmen Marín

Así fue su pedida de mano

Suenan las campanas de boda en "Yo Soy". Maricarmen Marín sorprendió a más de un televidente luego de confesar que se comprometió con su novio Sebastián Martins hace siete años en uno de sus viajes al extranjero.

En conversación con sus compañeras de “Mujeres al mando”, el jurado de “Yo Soy” se animó a hablar de su vida personal y, si bien es muy discreta con ese asunto, recordó este romántico momento:

“Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas”, comenzó contando Maricarmen Marín. Sin embargo, entró en detalles de cómo fue la sorpresa que le preparó Sebastián Martins —quien es productor del programa de imitación— en su viaje a Estados Unidos:

“Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos (...) mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me olvidado nada, tengo todo’. Y revisé el cajón y veo el anillo. Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así”, comentó.

A pesar de sorprenderse con esta pedida, reveló que fue bonito es momento: “Nos quedamos mirando, fue muy emocionante”, acotó Maricarmen Marín quien no pudo evitar sonreír al recordar ese momento.

