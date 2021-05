La 'Princesita Mily' se coronó como ganadora de la temporada 30 de "Yo Soy". | Fuente: Instagram

La imitadora de Princesita Mily, de Pintura Roja, se convirtió en la campeona de la temporada número 30 de “Yo Soy”. La concursante Naomi Suárez venció a ‘Luis Fonsi’ y ‘Dúo Dinámico’ en el programa de canto e imitación que emitió su gala final el pasado viernes 14 de mayo por Latina.

“¡No lo puedo creer! Gracias a todos, los amo”, expresó la joven participante tras anunciarse su victoria en la más reciente edición de “Yo Soy”, donde recibió la gran copa de ganadora y 15 mil soles. Cabe recordar que, Naomi Suárez había sido una de las favoritas del jurado por su desempeño en el escenario.

Los imitadores de Luis Fonsi y Dúo Dinámico quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente, luego de que la imitadora de la recordada vocalista del grupo Pintura Roja alzara el premio mayor de la temporada número 30 del espacio televisivo.

“La Princesita Mily trajo la chicha a una final de ‘Yo Soy’. No imaginaba llegar tan lejos, pero siempre he dado lo mejor de mí en cada presentación para encontrarlos a todos ustedes. A pesar de haber sido una de las participantes que siempre he recibido buenos comentarios del jurado, cada gala ha sido un reto para mí”, dijo Suárez previo a la final de la temporada.

"Yo Soy: Nueva generación"

Luego del éxito que fue “Yo Soy Kids”, vuelven el próximo lunes 17 de mayo, a las 8:30 p.m., los pequeños imitadores más destacados en “Yo Soy: Nueva generación” para seguir demostrando que la calidad se mantiene.

Así, la gran final de la temporada 30 de "Yo Soy", que será este viernes, le dará entrada a la nueva generación de imitadores que regresan al escenario para enfrentarse en grandes batallas. Christina Aguilera, Mon Laferte, Pedrito Fernández y Luis Miguel son algunos de los participantes que vuelven por la revancha.

Entre los concursantes, destacan Ángelo Villanueba, imitador de Pedrito Fernández, que con solo 9 años viene abriéndose camino para cumplir su sueño de ser un cantante profesional. Y también Nadja Quintanilla, quien a sus 14 años brilla en el escenario al interpretar a Christina Aguilera.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.