Marina Mora reveló el sexo de su bebé: "Mi esposo y yo nos sentimos muy bendecidos"

Marina Mora compartió una grata noticia para sus fanáticos desde París, Francia. La reconocida modelo peruana viajó junto a su esposo Alejandro Valenzuela a Europa para pasar unas vacaciones juntos y, de paso, para revelar el sexo de su bebé.

Luciendo una blusa color rosa, confirmó que será una niña. “Adivina el sexo de mi bebé de acuerdo al color de mi blusa. Jajajajaaja estamos felices, hemos reconfirmado que se viene una mujercita más a este bello mundo”, escribió.

“Gracias Dios, Alejandro y yo nos sentimos muy bendecidos”, agregó Marina Mora. Como se recuerda, la empresaria decidió congelar sus óvulos hace unos años ya que siempre tuvo el deseo de ser mamá, pero antes de tener hijos, buscó al hombre ideal para que, después de contraer matrimonio, pudiera concebir un niño.

Esa persona llegó y gracias a la fecundación in vitro, está en la dulce espera. “Por 19 años mis hijos fueron la escuela y mis empresas; siempre postergué el hecho de ser mamá hasta encontrar a la persona indicada. Yo siempre pensé que iba a formar mi familia completa –mamá, papá e hijos– con la persona que se casara conmigo por civil y católico, porque soy así, medio tradicional”, dijo Marina Mora para la revista Cosas.

Para poder ser madre, Marina Mora tuvo que pasar por una serie de tratamientos ya que "la naturaleza no me dejaba”.

El matrimonio de Marina Mora

Sonaron las campanas. Marina Mora contrajo matrimonio con Alejandro Vásquez el pasado 26 de febrero de 2022, en una ceremonia que se realizó en Pachacamac. Entre las personas invitadas, fue Silvia Cornejo quien compartió imágenes de la boda a través de sus redes sociales.

Horas antes de celebrarse la boda, la Miss Perú Mundo 2001 compartió una fotografía por medio de su cuenta de Instagram, en la que se la ve junto a su ahora esposo. En el mensaje que acompaña la imagen, se lee:

“Ya no falta nada para que Ale y yo nos casemos. Han pasado más de 3 años desde que comenzamos nuestra relación, una relación que ha ido mejorando conforme nos conocemos y nos admiramos más; me encanta saber que me caso con un hombre con valores y que me ama; me da paz, seguridad y estabilidad”.

Asimismo, Marina Mora dio las gracias a Dios y la vida por el momento que está atravesando, y prometió compartir lo antes posible imágenes de su shower y boda. “Gracias por todo su cariño y buenos deseos”, añadió.

En tanto, al día siguiente de su boda, a través de las historias de Instagram, compartió una foto de su luna de miel. En ella se ve la mano de los recién casados, cada uno con su anillo de bodas, con la palabra “Esposos”.