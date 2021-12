Korina Rivadeneira | Fuente: Instagram: Korina Rivadeneira

La exintegrante de Esto es Guerra, Korina Rivadeneira, comentó que entre sus próximos proyectos del 2022, se encuentra la conducción de un programa propio; por lo pronto, ya tiene asegurada su participación en una película.

"Para el próximo año tengo proyectos de actuación. En enero y febrero se estrena una película donde soy antagonista, y será muy divertida, así que espero que no se la pierdan. También me gusta el tema de la conducción, y espero que para el 2022 pueda conducir algún programa", dijo a GV Producciones.

La pareja de Mario Hart también seguirá enfocándose en sus redes sociales con la ayuda de Lara, su pequeña hija. "Seguiré trabajando en mis redes sociales, y Larita también. Es una niña influencer y tengo que generar contenido de sus marcas", explicó.



SHOW NAVIDEÑO

La modelo venezolana participará en el show navideño que Gisela Valcárcel emitirá por la señal de América TV. Paloma Fiuza, Pancho Rodríguez, Facundo González, entre otros, también serán parte de este especial, donde bailarán y compartirán algunas reflexiones con el público.

"Este sábado estaremos con todos los compañeros de Esto es Guerra bailando en la pista de Gisela Valcárcel. En esta fecha lo más importante es la unión familiar, y eso es lo que este sábado queremos transmitir".

"No es importante cómo te vistas para estas fechas o el gran banquete que puedas tener en la mesa. Lo más importante es aprender a valorar a nuestros seres queridos, disfrutar con nuestra familia, darnos amor y estar unidos", agregó.

