"Hubo situaciones que me incomodaron": Onelia Molina revela que sintió celos de Laura Spoya por cercanía con Mario Irivarren

La modelo contó que al inicio del podcast donde Irivarren y Spoya trabajan, sintió molestia por las bromas entre su entonces pareja y la ex Miss Perú, aunque aclaró que después todo se resolvió.

Onelia Molina, modelo y expareja de Mario Irivarren, sorprendió al público al hablar por primera vez sobre los celos que sintió en su momento por la cercanía entre el chico reality y Laura Spoya, su compañera en el podcast Good Time. La revelación se dio durante su reciente participación en el programa Al Límite, conducido por Mario Hart.

Según contó Onelia, las bromas y juegos entre Irivarren y la ex Miss Perú en las primeras entregas del programa despertaron incomodidad en ella, a pesar de que la amistad entre ellos siempre fue clara. “Al comienzo hubo un par de situaciones que me incomodaron… definitivamente soy la pareja y que se pongan a bromear (no me gustó)”, expresó de forma honesta.

La modelo explicó que, lejos de generar conflicto o dramatizar la situación, optó por dialogar con Mario para aclarar sus sentimientos. “Lo hablamos, se manejó y se resolvió de una buena manera”, contó.

Onelia también descartó cualquier tipo de resentimiento hacia Laura Spoya, resaltando el trabajo en equipo que realiza junto a Irivarren. “Valoro lo que hacen, tanto Laura como Gerardo (su otro compañero), y creo que como trío funcionan bien, son entretenidos”, dijo sobre el proyecto de su expareja.

Laura Spoya descarta relación con Mario Irivarren

La ex Miss Perú y conductora Laura Spoya salió al frente para desmentir los rumores que la vinculan sentimentalmente con Mario Irivarren. Según explicó, el ex chico reality no es su tipo de hombre y solo los une una sólida amistad.

“No es mi estilo de hombre, tengo gustos exóticos. Me gustan gorditos, como Brian (su aún esposo), que le guste comer. Yo soy diferente al estilo de Mario”, afirmó, descartando cualquier posibilidad de romance.

Asimismo, la modelo enfatizó la cercanía y la amistad que mantiene con Irivarren: “Mario es mi pata, mi brother (hermano). No hay forma. Somos brothers, juntos en las buenas, malas y en las peores. Tenemos 12 años de amistad, hubo un tiempo en que no nos vimos, pero cuando retomamos la pasamos increíble”.

Mario Irivarren y Onelia Molina terminaron su relación este año.Fuente: Instagram: @oneliamolina_

¿Mario Irivarren y Onelia Molina se reconciliaron?

Mario Irivarren y Onelia Molina fueron vistos juntos en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, generando especulaciones sobre una posible reconciliación. Las imágenes, que fueron compartidas por el portal Instarándula, muestran a ambos en los controles del terminal aéreo, aparentemente listos para viajar aprovechando los feriados por Fiestas Patrias.

Irivarren no ha publicado nada en sus redes sociales sobre este viaje, pero Molina sí compartió historias en su cuenta de Instagram, revelando que se encuentra en Chile. Sin embargo, en ninguna de las publicaciones aparece el chico reality.

"Ese floro del viaje pactado siempre nos lo meten los faranduleros, ya sabíamos que los planes de feriado nos iban a traer sorpresas y por supuesto las 'ratujas' siempre atentas en todas partes", señaló el comunicador Samuel Suárez, administrador de Instarándula.