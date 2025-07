Onelia Molina revela que Mario Irivarren le pidió una segunda oportunidad: “Hice bien en poner un límite”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de haber celebrado su cumpleaños con sus compañeros de Esto es Guerra, Onelia Molina también invitó a Mario Irivarren para acompañarla en su fiesta. Sin embargo, la chica reality resaltó que sigue soltera.

En conversación con el programa América Hoy, le preguntaron a la también odontóloga si Mario le pidió retomar la relación, a lo que ella respondió: “Sí, obvio”.

Si bien solo se comunicó con él para hacerle llegar la invitación a su reunión, Molina resaltó que está disfrutando de su soltería. “Sigo sola, soltera. No he vuelto con Mario, me siento tranquila y creo que hice bien en poner un límite. Es lo mejor que hice. Ya han pasado casi tres meses desde el matrimonio de Alejandra Baigorria”, acotó.

“Actualmente, no estoy en cuchos (coqueteos) con Mario”, explicó, pero “no sé qué vaya a pasar más adelante”, dejando entrever que aún existe posibilidad de volver con él. “De todo esto he aprendido que no quiero hablar más de mis cosas personales. He aprendido que tengo que cuidar lo que importa, lo que quieres”, finalizó.

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren tras boda de Alejandra Baigorria, pero la modelo lo invitó a su fiesta de cumpleaños.Fuente: Instagram: @oneliamolina_

Mario Irivarren le cantó tema Las mañanitas a Onelia Molina

Los conductores Renzo Schuller y Katia Palma hicieron una pausa en Esto es Guerra para saludar a la modelo por su cumpleaños 27 enlazándose desde Arequipa con sus padres Wilbert y Ofelia, y junto a su hermano Leonardo.

“La amamos mucho. Siempre estamos pendientes de ella. Siempre tiene un lugar especial en nuestros corazones”, expresó el padre de la influencer.

Eso no es todo. En el segmento de karaoke de Esto es guerra, Mario Irivarren fue invitado a cantar el tema de rancheras Las Mañanitas en medio de las especulaciones de una supuesta reconciliación con Onela Molina. “¿Te saludó Mario Irivarren?”, le preguntó una reportera del América Espectáculos. “Claro que sí. Me saludó Mario y todos los chicos acá. Él no ha sido ajeno y nunca va a ser ajeno”, sostuvo la influencer.

¿Onelia Molina tiene un nuevo romance?

La chica reality fue vista junto con un nuevo personaje vinculado al deporte. Se trata de Anderson Santamaría quien semanas atrás se incorporó al club Universitario de Deportes como refuerzo para el Torneo Clausura 2025.

Resulta que las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron a Onelia Molina disfrutando de una cena durante la noche junto al futbolista y otros amigos que los acompañaban.

Si bien no hay gestos cariñosos, ambos lucen con mucha confianza compartiendo sonrisas y miradas cómplices mientras disfrutan de su aperitivo.