Master Chris, exproductor de Daniela Darcourt, se defiende tras la polémica eliminación de 'Señor mentira' de YouTube

El fin de semana, Daniela Darcourt utilizó sus redes sociales para denunciar que el videoclip de su canción Señor mentira, producido por Christian Maldonado, conocido como Master Chris, había sido eliminado de YouTube. En un emotivo mensaje, afirmó: "Muchas personas vienen pisándome los talones para no dejarme avanzar". Horas después, el video fue restablecido en la plataforma.

Según explicó Daniela, el incidente se debió a un reclamo por derechos de autor. A través de sus historias, mostró un mensaje de YouTube detallando que el pedido había sido retirado, lo que permitió el retorno del videoclip a su canal oficial. Aunque la cantante no mencionó nombres, Master Chris se pronunció luego de que algunos fans lo acusaran como responsable del problema.

¿Cómo respondió Master Chris?

En un video publicado en sus redes sociales, el productor aclaró: "No tenía conocimiento alguno". Además, señaló que él y su equipo de trabajo se comunicaron con YouTube para resolver la situación. Del mismo modo, dijo que, "en ningún momento, nadie del equipo de Daniel apareció" para tratar de solucionar el tema.

"Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace este tipo de mensajes, porque primero no están dando nombres. Por ende, la gente piensa que soy yo y empiezan las amenazas", indicó. "Hay que ser responsable con las redes. Las amenazas que he estado recibiendo han sido contundentes y muy fuertes", dijo.

El productor también negó tener cualquier tipo de conflicto con la salsera: "Hace mucho tiempo que no hablamos. No estamos trabajando juntos, pero no tengo ninguna intención de perjudicarte". Además, desmintió haber tenido algún altercado con Daniela en el pasado y cerró su mensaje expresando su tristeza: "No es justo que me caiga una avalancha de amenazas llenas de odio".

Salseras respaldan a Master Chris

Tras sus declaraciones, varias cantantes del género expresaron su apoyo a Master Chris. Paula Arias escribió: "Muchas gracias, maestro. Siempre justo, caballero de gran corazón y un maravilloso ser humano. Los buenos somos más".

Por su parte, Yahaira Plasencia destacó: "Es un caballero", mientras que Cielo Torres lo describió como "un profesional impecable". Amy Gutiérrez también se unió al respaldo, asegurando: "Todos los que lo conocemos de cerca sabemos de sus buenas intenciones".

¿Qué ocurrió con el videoclip de Señor mentira?

El sábado, Daniela Darcourt denunció públicamente que está siendo víctima de un sabotaje que pone en riesgo su carrera musical. A través de un video, la salsera expresó su frustración al revelar que el videoclip de su tema Señor mentira había sido eliminado de su canal oficial de YouTube, un hecho que consideró parte de un intento por frenar su trayectoria artística.

"Con un nudo en la garganta hago este video porque he recibido muchos comentarios como: ‘Dani, ¿por qué tu música ya no suena como antes?’ o ‘¿Por qué no estás en tal lugar si te lo mereces?’. Hace muchos años, muchas personas vienen pisándome los talones, poniendo piedras en el camino... ya me cansé de callar y de fingir que todo está bien", expresó visiblemente afectada.

