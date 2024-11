'Señor mentira' vuelve al canal de YouTube de Daniela Darcourt: cantante revela por qué había sido eliminado

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Horas después de expresar públicamente que su carrera musical viene siendo afectada por un sabotaje dentro de la industria, Daniela Darcourt anunció el regreso del videoclip de Señor mentira a su canal oficial de YouTube. A través de sus historias de Instagram, la salsera compartió una captura de la notificación enviada por la plataforma, en la que se detallaba que el video había sido eliminado debido a un “reclamo por incumplimiento de los derechos de autor”. Sin embargo, el reclamo fue retirado tras la intervención de la cantante, lo que permitió que el contenido volviera a estar disponible en su canal oficial.

"Hola, Daniela Darcourt: Tenemos buenas noticias. [Nombre que la cantante prefirió mantener en reserva] acaba de retirar su reclamo por incumplimiento de los derechos de autor de tu video de YouTube", se lee en una parte de la captura.

Sobre esta notificación, Darcourt expresó lo siguiente: "Dios y mis santos siempre obran en los tiempos correctos... Gracias por su apoyo, familia. Los buenos SIEMPRE SOMOS MÁS".

Señor mentira fue lanzada el 14 de febrero de 2019, como parte de su álbum de estudio debut, Esa soy yo, publicado en mayo del mismo año. El video musical que acompaña a la canción fue grabado en Bogotá, Colombia, y, según los creditos de la canción que figuran en Spotify, fue compuesta por el reconocido productor musical, Master Chris, quien ha trabajado con artistas de talla internacional como J Balvin, Sebastián Yatra, Jerry Rivera y Bad Bunny.

Daniela Darcourt: "Muchas personas vienen pisándome los talones"

Daniela Darcourt denunció públicamente que enfrenta un sabotaje que afecta gravemente su carrera musical. A través de un video, la salsera expresó su frustración al anunciar que el videoclip de su tema Señor mentira había sido eliminado de su canal oficial de YouTube, una de las consecuencias de lo que describió como un intento de frenar su trayectoria artística.

"Con un nudo en la garganta hago este video porque he recibido muchos comentarios como: 'Dani, por qué tu música ya no suena como antes' o 'por qué no estás en tal lugar si te lo mereces'," señaló.

También subrayó que jamás ha actuado en perjuicio de alguien en la industria, pese a las historias o especulaciones que se cuentan sobre ella.

"Hace muchos años, muchas personas vienen pisándome los talones, poniéndome piedras en el camino… ya me cansé de callar y de fingir que todo está bien", dijo visiblemente afectada.

Daniela Darcourt recibe el apoyo de amigos y colegas

Artistas como Noel Schajris, Nicole Pillman, Amy Gutiérrez, Tito Nieves y Olga Tañón manifestaron su apoyo público a Darcourt. A ellos se sumaron figuras de la moda y el espectáculo, como Yirko Sivirich, Karen Schwarz y Érika Villalobos.

Noel Schajris

Deja ir ! Suelta ! Que lo mejor es lo que viene !! #vuelveaserdueñodetumúsica es eso .. esa libertad que merecemos los artistas .. nuestra relación con el público es maravillosa y debe ser directa y transparente 🙏🏼😘❤️❤️🎶 te espero en Los Angeles para lo que estamos planeando .. best is coming my poronguita ✨

Amy Gutiérrez

Fuerza mi Dani❤️‍🩹 soltar también es sano y te ayuda a ir por nuevos y mejores horizontes! Te abrazo porque se como se siente🙏🏻 no estás sola y ahora con más razón tus fans y la todas las personas que te queremos seguirnos apoyando tu música como siempre 🫰🏻🫰🏻🫰🏻✨ pa arriba con todo mi daniiiiii más fuerte que nunca ya sabes!

Olga Tañón

Mi niña hermosa !!!! Lo que no te puedes es cansar y punto ! Aquí lo único que pasa es que eres demasiado talentosa y eso le pica a muchos ! Pero eso es simplemente es su problema y no el tuyo . Sé que en el ínterin hacen daño .

Hoy día después de 39 de carrera , uffffff lo que me ha pasado y aquí seguimos con fuerza 💪🏼! Esto te pasa por demasiado talentosa! Así que tranquila saco’azucar ahora es que es !!!!!!

🇵🇪 Eres una chica luchadora , trabajadora y sumamente valiosa!

Te envío un abrazote y bienvenida a los que dejarán una huella 👣 demasiado tatuada en los corazones ♥️ de los que le gusta la buena música 🎵! 💪🏼💚💪🏼💚

Tito Nieves

Mi niña, no hay mal que por bien no venga. Todo tiene su propósito. Y cuando esas cosas pasan es la reafirmación de que estás haciéndolo bien y los tienes nerviosos. Tú talento, esencia, inteligencia y carisma no te lo pueden quitar. Han tratado de crear otra Daniela, no han podido y no podrán, porque el éxito de esa canción fuiste tú. Esta industria es muy difícil, pero el público es muy sabio y no se engaña. Y yo que llevo 50 años en el ambiente sé como te puedes sentir. Pero hay que dejarlo ir. Lo tuyo viene en grande y siempre cuentas con mi apoyo. Te amamos y vamos pa’ encima! ❤️

