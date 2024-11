"Me cansé de callar": Daniela Darcourt expresa su frustración por eliminación de 'Señor Mentira' de YouTube

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Daniela Darcourt, una de las principales exponentes de la salsa en el Perú, dio malas noticias a sus seguidores luego de contar que el video de Señor Mentira, uno de sus mayores éxitos, fue eliminado de su canal oficial de YouTube. A través de sus redes sociales, la intérprete no solo confirmó la desaparición del material audiovisual, sino que también habló abiertamente sobre las trabas que le habrían sido impuestos para frenar sus metas profesionales.

La canción en mención fue lanzada el 14 de febrero de 2019, como parte de su álbum debut Esa soy yo. El videoclip, grabado en Colombia, superó el millón de reproducciones en menos de una semana desde su publicación.

Daniela Darcourt: "Es probable que Señor Mentira nunca regrese a mi canal"

Daniela Darcourt inició con una reflexión sobre lo que había logrado construir a lo largo de su trayectoria tras su salida de Son Tentación, y de cómo su esfuerzo le permitió ganarse la aceptación del público.

"Hace seis años empecé con esta aventura musical como solista, seis largos años en la que me ha costado construir muchísimo, hablando desde una banda, ideas de show y muchas otras cosas. A esto sumémosle las larguísimas jornadas y las muchísimas horas de shows que en su momento tuve, que ha hecho y hará siempre esté en sus corazones", comentó.

En esa línea, Daniela expresó su frustración por la eliminación del video que logró posicionarla como una de las intérpretes de salsa más destacadas de la escena nacional.

"Hace unos días, me eliminaron por completo el videoclip oficial de Señor Mentira, una canción que ustedes conocen, que me llevó al corazón de muchos de ustedes. Después de cinco años de largo esfuerzo, de cada clic que ustedes le dieron a ese video, a sus reproducciones, a sus compartir, debo contarles que ya no existe más y es bastante probable que ya nunca más regresé a mi canal", dijo la artista.

Daniela Darcourt: "Muchas personas vienen pisándome los talones"

En sus declaraciones, Daniela afirmó que su carrera atraviesa momentos complicados debido a obstáculos que, según ella, fueron colocados deliberadamente para frenar su crecimiento como artista. Sin dar nombres, señaló que hay personas que intentan entorpecer su avance en la industria musical.

"La única razón es que hace muchos años, muchas personas vienen pisándome los talones, poniéndome pies y manos en el cuello, piedras en el camino, ladrillos que creo ya no puedo mover para no dejarme avanzar a mí y a mi equipo. Es una situación con la vengo luchando en silencio hace mucho tiempo y de corazón les digo que me cansé, me cansé de que se vulnere el derecho de mi libertad a hacer lo que me plazca hacer con mi música. Ya me cansé de callar y de fingir que todo está bien porque la verdad no es así", detalló.

Antes de concluir, Darcourt dejó en claro que, pese a los obstáculos, no permitirá que nada detenga su trabajo.

"Jamás en la vida me he atrevido a hacer daño a alguien en esta industria por más que se hayan dicho cosas. Quizás me quiten oportunidades, quizás no me dejen brillar en otros escenarios. Solo quiero que les quede claro que jamás me voy a rendir", añadió.

