Este 2023, la actriz Mayella Lloclla pasará a las filas de las casadas. La protagonista de "Luz de luna 2" anunció que ya se encuentra ocupada en los preparativos para su próximo matrimonio con Jhefry Vásquez, padre de su hijo y con quien lleva 12 años de relación sentimental.

"Este año hay matrimonio", dijo la intérprete de 36 años al diario Trome. "Hace un año le pedí matrimonio a mi novio, ya se cumplió un año de haberle hecho la pedida y a fines de año nos casamos. Estoy a full con los preparativos y organizándome", agregó.

Fue en febrero de 2022, efectivamente, cuando Mayella Lloclla le propuso a Vásquez casarse durante una cita romántica que tuvo lugar frente al mar. Sobre su boda, la actriz afirmó que ambos están poniéndose de acuerdo "para ver si será algo grande o pequeño".

"Lo que tenemos claro es que no nos vamos a casar en Lima, tenemos planeado casarnos en la selva y será a fin de año", detalló.

Mayella Lloclla: "Volví con el amor de mi vida"

A inicios de 2020, Mayella Lloclla conversó con el diario Trome y habló sobre cómo fue que decidió regresar con el padre de su hijo, Jhefry Vásquez, con quien estuvo separada por unos seis años. Aseguró entonces que él es “el amor de su vida” y pasaban por un buen momento tanto familiar y laboral.

La actriz peruana sostuvo que a pesar de estar alejados, siempre hubo un sentimiento mutuo: “Estuvimos separados (como pareja), pero siempre hubo cariño y confianza. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver”.

Indicó también que el hecho de retomar su relación con Jhefry Vásquez fue cosa del destino ya que Mayella Lloclla confesó estar feliz con él: “Si esa persona es para ti, lo será, y si no, hay que seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices, pero sí complementa. Estoy muy agradecida con la relación que tengo, pero no es la felicidad pura”.

“Luego de seis años de enamorados tuvimos a nuestro hijo y nos separamos porque no nos entendíamos. Pero hace dos años regresamos y estamos muy contentos de retomar la relación, de seguir luchando por nuestra familia. Mi hijo es el más feliz”, finalizó.

"Como el río", la primera canción de Mayella Lloclla

El 14 de febrero, Mayella Lloclla decidió incursionar en una nueva faceta artística: la de cantante. Este martes, lanzó el sencillo que marca su debut en la música, titulado "Como el río", que vino acompañado además con un videoclip grabado en las ciudades de Iquitos y Jauja, localidades que marcaron experiencias personales de la artista.

En un comunicado de prensa, Lloclla manifestó que la necesidad de grabar este tema surgió a mediados de 2022, cuando el personaje de una telenovela le permitió "aflorar todo el apetito musical que tenía por cantar". La intérprete relató que uno de sus primeros sueños fue ser cantante e incluso se preparó para "ser una cantante lírica".

Sin embargo, el destino la llevó a desarrollar una carrera actoral. "Actuar me encanta y disfruto mucho poder interpretar cada personaje con toda la pasión que tengo por mi carrera, en la novela grabé una cumbia y debo confesar que al momento de escuchar la canción con mi voz, lloré. Se me cumplía un sueño, lograba algo que había anhelado desde siempre", sostuvo.



