Mayella Lloclla denuncia que sufrió de robo en Cajamarca. | Fuente: Instagram

Mayellla Lloclla visitó la ciudad de Cajamarca durante las Fiestas Patrias sin imaginar que se llevaría una terrible experiencia cuando se tomaba fotos en unos murales 3D. La actriz peruana reveló, en un video que compartió en Facebook, que fue víctima de robo en un conocido centro comercial de la ciudad.

“Estoy en el Open Plaza de Cajamarca. Me fui a tomar unas fotos en unos murales 3D, que justo en mis historias anteriores en Instagram las publiqué y dejé a un costado mi mochila donde llevo mis documentos, cosas personales, y en un ratito ya no estaba mi mochila, desapareció”, inició su denuncia Mayellla Lloclla, totalmente sorprendida por lo sucedido.

Y con el objetivo de que su denuncia pueda llegar a más personas y recuperar sus pertenencias, la actriz pidió a sus seguidores que compartan el video. Además, señaló que aquella persona que tiene su mochila, por lo menos, solo le entregue sus documentos, que es lo que más le importa.

Urgente compartir por favor, me robaron en el Open Plaza en Cajamarca Publicado por Mayella Lloclla en Martes, 30 de julio de 2019

“No he visto yo personalmente, pero hay una persona de vigilancia que ve y dice que justo las cámaras no están enfocando el mural. Se ve que ingreso a ese espacio y que salgo, pero no se ve a alguien que se lleve mi mochila. Entonces, ¿quién tiene mi mochila? Por favor, a aquella persona que la tenga, lo único que le pido son mis documentos, son muy importantes para mí por favor", finalizó.

Decenas de seguidores de Mayella Lloclla no dudaron en compartir el video. Algunos no dudaron en dejar mensajes de solidaridad y desear que pronto pueda recuperar sus cosas personales y reciba el apoyo del mencionado centro comercial

SALUDO POR FIESTAS PATRIAS

Hace unos días, al igual que otras iguras de la actución, música y televisión dejaron un sentido mensaje en Instagram por los 198 años de Independencia del Perú.

"Feliz 28 de Julio a todo mi Perú 🇵🇪 hermoso, aquí haciendo patria terminando de cosechar limones en el fundo de mi tía Zoraida", escribió.