Mayra Goñi se refirió al fin de su relación con Nesty | Fuente: Instagram

La cantante y actriz Mayra Goñi se sinceró sobre la ruptura amorosa con el artista cubano Nesty, poco más de un mes de confirmar el fin del romance.

Mayra Goñi consideró que la cuarentena y el estrés que atravesaban, además de mantener su relación a distancia, terminaron por resquebrajar el amor que se tenían.

“Yo siempre voy a decir que es un caballero, pero creo que fue innecesario poner quien terminó la relación o porque. Yo creo que él se dejó llevar por la cólera, ustedes saben que uno en estos momentos no sabe cómo actuar, o por rabia e impulso hacer las cosas”, contó Mayra Goñi en el programa de Magaly Medina.



“No es por un tema de celos, es por un tema de ya la desesperación, se nos juntaron muchas cosas, el estrés mismo de estar encerrados y los problemas nos jugó una mala pasada. Pretendo ser su amiga en algún momento. Es difícil comunicarnos y estar como si nada porque hay un cariño, amor, y eso no se va de la noche a la mañana”, añadió.

No obstante, la intérprete peruana señaló que mantiene comunicación con Nesty y, aunque no descartó una posible reconciliación, aseguró que no quiere “forzar nada”.

“En algún momento nos hemos escrito para saber cómo estamos. Como te vuelvo a repetir, nosotros no hemos terminado mal, de hecho hay un cariño especial, pero no queremos forzar nada”, precisó Mayra Goñi.

GOÑI TERMINÓ LA RELACIÓN

Previo a las declaraciones de la peruana, Nesty envió un comunicado a todos sus fans en redes sociales. En este mismo, el cantante urbano aclaró que fue la peruana quien decidió cortar la relación.

“Quiero aclarar que no fui yo quien terminó la relación. Que desde Miami le deseo lo mejor a Mayra en sus nuevos proyectos tanto en Perú como en España, en su vida sentimental y profesional”, dijo el cantante sobre Mayra Goñi en Instagram.