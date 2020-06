Nesty anuncia el fin de su relación con Mayra Goñi. | Fuente: Instagram

Nesty anunció mediante sus redes sociales que terminó su relación con Mayra Goñi. El cantante cubano confesó mediante un comunicado que su romance con la peruana llegó a su fin:

Por cariño y respeto a todos mis fans, lamento informarles que desde el día de hoy mi relación sentimental con Mayra Goñi ha terminado. Por respeto a esos lindos momentos que vivimos, a nuestras familias y a nuestros fans, no daré detalles de la ruptura”, comienza su mensaje.

Sin embargo, Nesty recalca que no fue él quien tomó la decisión sino Goñi: “Quiero aclarar que no fui yo quien terminó la relación. Que desde Miami le deseo lo mejor a Mayra en sus nuevos proyectos tanto en Perú como en España, en su vida sentimental y profesional”, aseguró.

Finalmente, agradeció a todos quienes apoyaron su relación y a nuestro país por haberle abierto las puertas: “Bendiciones a todos, siempre estaré agradecido a todo el PERÚ por abrirme su corazón y quererme por quien soy. Nos vemos muy pronto con el favor de Dios”.

Hasta el momento, Mayra Goñi no se ha pronunciado por la ruptura amorosa, no obstante, sus fanáticos comentan el comunicado de Nesty dejando entrever que Amy Gutiérrez tiene que ver con el término de su relación.

LA POLÉMICA

En una entrevista en vivo por medio de Instagram, Mayra Goñi la artista confesó que Amy Gutiérrez la decepcionó al dar sus declaraciones sobre Nesty:

“Los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que, si ameritaba, podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan, normal, y si no me mandan, pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó, porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó”.

AMY GUTIÉRREZ EN PAZ CON MAYRA GOÑI

Después de que Amy Gutiérrez dijera a nivel nacional que "fluiría un beso" con Nesty si es que la situación lo ameritaba mientras concursaban en "El dúo perfecto", se generó una serie de comentarios a los que Mayra Goñi no fue ajena ya que aseguró que no sería más su amiga.

Sin embargo, luego de tantos dimes y diretes, las artistas se reconciliaron y así lo hizo saber la exintegrante de "Son Tentanción": “Ya habíamos hablado en privado, las cosas están claras y todo en paz, así que ‘peace and love’ con todos”, aseguró al diario Trome.