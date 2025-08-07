"Nadie es eterno": 'Melcochita' reacciona al proyecto de ley que propone declararlo "leyenda viva" del patrimonio cultural

Esta semana se propuso declarar al sonero y comediante como patrimonio cultural. 'Melcochita' agradeció el reconocimiento a través de sus redes sociales.

Este miércoles, el congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón, presentó un proyecto de ley que declara de interés nacional la postulación de Pablo Villanueva Branda, conocido como 'Melcochita', como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría de "Leyenda Viva", por "su destacada labor como sonero nacional, referente internacional y exponente del arte cómico popular".

La noticia, como era de esperarse, generó una ola de reacciones, incluida la del propio 'Melcochita', quien escribió en sus redes sociales: “Muchas gracias a todos. Me llena de alegría la propuesta. Nadie es eterno, y me hace feliz este reconocimiento”.

Su publicación recibió cientos de comentarios de apoyo, entre ellos: “Lo merece desde lejos, nuestro querido Melcocha”, “Eres nuestro, te llevamos en el corazón”, “Eres una leyenda”, “Te lo mereces, el pueblo te quiere”, "Ya era hora, maestro".

¿Por qué buscan condecorar a 'Melcochita'?

Según la iniciativa legislativa, el objetivo es reconocer a 'Melcochita' como un personaje que "ha contribuido con su arte y cultura en favor del país". “Su legado combina la tradición del humor criollo, la potencia del son caribeño y la capacidad de conectar con públicos diversos a través de generaciones”, se indica en el documento.

El proyecto también destaca su estilo humorístico, centrado en la improvisación, como una de sus mayores virtudes. Frases como “¡No lo vean!”, “¡No vayan!” y “¡Imbécil!” se han instalado en la memoria colectiva y son parte de su identidad como comediante.

La propuesta cuenta con el respaldo de los congresistas Flavio Cruz, Isaac Mita, Américo Gonza, María Agüero y Kelly Portalatino, todos miembros de la bancada de Vladimir Cerrón.

¿Quién es Melcochita?

Humorista, actor y músico, Pablo Villanueva nació en 1936 y es considerado uno de los personajes más emblemáticos del entretenimiento peruano.

Inició su carrera en los años 50 como músico de son cubano, género en el que llegó a compartir escenario con grandes figuras como Celia Cruz. Incluso, es uno de los pocos peruanos —junto a Yma Sumac— que se presentó en el reconocido Late Show de David Letterman en Estados Unidos.

Aunque fue la música la que lo lanzó al espectáculo, su carisma como comediante lo consolidó en el corazón del público. Su estilo irreverente y su talento para la improvisación lo hicieron indispensable en programas como Risas y Salsa, Recargados de Risa y El Cártel del Humor.

También participó en películas peruanas como Mala Leche (2016), Gemelos sin cura (2017) y No vayan!! (2023), en las que llevó su estilo característico al cine.

