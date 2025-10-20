Melissa Klug se pronuncia tras comunicado sobre su separación de Jesús Barco: “Fue un error”

Esta fue la segunda vez que Melissa Klug ha dado por terminada su relación con Jesús Barco a través de las redes sociales. Ahora asegura que todo se trató de un error.

El último domingo, Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales un comunicado en el que anunciaba el fin de su relación con Jesús Barco,tras cinco años de relación y una hija en común. Sin embargo, minutos después, la empresaria decidió eliminar el mensaje sin ofrecer explicación alguna, lo que encendió aún más las especulaciones.

“Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin”, escribió la empresaria, de 41 años, en una historia de Instagram. “Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal”, agregó.

Sin embargo, minutos más tarde, la publicación desapareció de sus historias. Klug continuó activa en redes sociales, compartiendo reflexiones y momentos junto a su hija menor, pero sin referirse directamente al tema.

La reacción de Jesús Barco

Por su parte, el futbolista de 28 años compartió en sus historias dos mensajes que no pasaron desapercibidos. “Tu proceso será el testimonio de que para Dios no hay nada imposible”, escribió en una historia. En otra añadió: “Te devolveré siete veces lo que perdiste”. Además, se mostró realizando terapias físicas en Huánuco como parte de su rutina profesional.

Cabe recordar que, en mayo de 2024, la pareja ya había enfrentado una separación temporal. En esa ocasión, Melissa acusó una “falta de respeto” y dio por terminada la relación públicamente. Semanas después, Barco buscó reconciliarse y lo hizo con un gesto mediático: durante un partido de fútbol lució una camiseta con la frase “Perdóname. Todo por ti y por ustedes”, junto a una foto de Melissa con su bebé en brazos.

Melissa Klug rompe el silencio

Tras el revuelo generado por su publicación, Melissa Klug conversó brevemente con Trome para aclarar lo sucedido. Consultada sobre el comunicado, la empresaria fue directa: “Ha sido un error. Simplemente un error, por eso fue borrado al segundo. Lo siento”.

Al ser repreguntada sobre si el mensaje se debía a una discusión o a la presencia de una tercera persona, Klug descartó ambas versiones. “No existen terceras personas. Fue un error”, reiteró.

