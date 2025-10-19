¿Se acabó el amor? Melissa Klug aviva posible separación de Jesús Barco tras comunicado que luego eliminó

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Klug parece haberse separado de Jesús Barco luego de compartir un sorpresivo comunicado este domingo donde anunciaba su separación del futbolista peruano. Sin embargo, la empresaria de 41 años eliminó su pronunciamiento minutos después sin dar mayor explicación.

Fue el tiktoker Ric La Torre quien anunció que la 'Blanca de Chucuito' había publicado en sus historias en Instagram un comunicado señalando que su relación con el exjugador de Universitario había terminado.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza", escribió Klug semanas después de poner fecha a su boda con Barco.

Asimismo, la expareja de Jefferson Farfán mencionó que su decisión es para tener un camino “con paz". "Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal", sostuvo.

Cabe resaltar que Melissa Klug y Jesús Barco no publican fotos juntos desde hace más de dos meses. Fue el último 3 de agosto que la pareja compartió un carrusel de fotos junto a su hija Cayetana.

Por otra parte, la propia Melissa publicó un curioso mensaje en sus historias en Instagram sobre la Navidad. "Pasamos de 1 de octubre al 17 de octubre en 5 minutos. Agárrense porque en unas horas es Navidad", se lee en su post. ¿Terminaron? Veremos.

Melissa Klug puso fecha límite para casarse con Jesús Barco

Melissa Klug dijo que su boda con Jesús Barco, jugador del club Alianza Universidad, se llevará a cabo "sí o sí" el próximo año. La 'Blanca de Chucuito' afirmó que siempre viaja a Huánuco para acompañar a su pareja en sus partidos y que el futbolista ya está advertido sobre su postura a posibles infidelidades.

"Mi paz no es negociable y él está bien advertido, si pone los pies fuera del plato, no lo perdonaría porque no estoy para repetir historias", señaló Klug a Trome en agosto último.

Sobre sus frecuentes viajes a Huánuco, Melissa dijo: "Voy y vengo siempre a ver a mi maridito. Estuve unos días, un sol espectacular y también se come riquísimo. "A veces la llevo a la nena o él viene cuando le toca jugar acá y la pasamos juntos".

Si bien Melissa tomó con humor la pregunta sobre si estaría dispuesta a tolerar una infidelidad de Jesús Barco, señaló que a estas alturas solo busca su tranquilidad.

"Ja, ja, ja, él ya sabe, sería un hue... perder a su familia por una 'zancudita'. Ya, a estas alturas, no perdono nada. Mi paz mental no tiene precio, no podría... una no está para repetir historias. Ya crecimos, sanamos, maduramos y solo queremos paz y felicidad", explicó.

Melissa Klug deslizó posible embarazo tras sufrir náuseas en vivo

Melissa Klug preocupó a sus seguidores tras sufrir náuseas durante una entrevista en vivo. La personalidad de televisión tomó una pastilla para los mareos avivando así un posible embarazo a dos años de dar a luz a su última hija con Jesús Barco.

Fue durante el programa Ponte en la cola, con Micheille Soifer y Ricardo Rondón, que la empresaria afirmó estar “enamorada” de futbolista nacional. “Si, por supuesto estoy enamorada. Hice una linda familia. Tengo una bebé hermosa con él y nos seguimos amando”, comenzó diciendo Klug.

Acto seguido, Ricardo Rondón le preguntó a Melissa si se sentía bien ya que había pedido una pastilla para las náuseas a la producción del programa. “Si, pedí una pastilla (para los mareos) porque me cayó mal el desayuno”, señaló la modelo con una sonrisa nerviosa.

Micheille Soifer resaltó que Klug se sintió mal ni bien se sentó en el set. “Si pedí la pastilla (…) es que estoy embarazada”, señaló la influencer sorprendiendo a Soifer y a Rondón. No obstante, Melissa aclaró que solo estaba bromeando. “No mentira. Me sentí mal de verdad”, acotó en agosto.

