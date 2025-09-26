"Ya lo decidimos": Melissa Klug pone fecha límite para casarse con Jesús Barco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Melissa Klug dijo que su boda con Jesús Barco, jugador del club Alianza Universidad, se llevará a cabo "sí o sí" el próximo año. La 'Blanca de Chucuito' afirmó que siempre viaja a Huánuco para acompañar a su pareja en sus partidos y que el futbolista ya está advertido sobre su postura a posibles infidelidades.

"Mi paz no es negociable y él está bien advertido, si pone los pies fuera del plato, no lo perdonaría porque no estoy para repetir historias", señaló Klug a Trome.

Sobre sus frecuentes viajes a Huánuco, Melissa dijo: "Voy y vengo siempre a ver a mi maridito. Estuve unos días, un sol espectacular y también se come riquísimo. "A veces la llevo a la nena o él viene cuando le toca jugar acá y la pasamos juntos".

Si bien Melissa tomó con humor la pregunta sobre si estaría dispuesta a tolerar una infidelidad de Jesús Barco, señaló que a estas alturas solo busca su tranquilidad.

"Ja, ja, ja, él ya sabe, sería un hue... perder a su familia por una 'zancudita'. Ya, a estas alturas, no perdono nada. Mi paz mental no tiene precio, no podría... una no está para repetir historias. Ya crecimos, sanamos, maduramos y solo queremos paz y felicidad", explicó.

En ocasiones anteriores, Melissa mencionó la posibilidad de celebrar el matrimonio en una playa del Caribe, aunque no descartó que podría realizarse en Callao.

"Las playas del Caribe son hermosas, allá me gustaría reunir a mi familia, a la de Jesús, mis hijos y casarnos, pero vamos a ver, porque también podría ser en mi lindo Callao. Aquí tenemos grandes diseñadores, seguro que contaré con alguno para el vestido de novia", declaró.

¿Por qué Melissa Klug dijo en El valor de la verdad que Jesús Barco no es el amor de su vida?

A fines de marzo, Melissa Klug se sentó en el sillón rojo de El valor de la verdad. Habló de su amistad con Christian Cueva, aclaró rumores de un supuesto romance con él y, para sorpresa de todos, reveló un detalle inesperado sobre Jesús Barco.

El programa de Beto Ortiz había llegado casi a su fin cuando, la 'Blanca de Chucuito' se enfrentó la pregunta número 19: "¿Es Jesús Barco el amor de tu vida?".

Tras un breve pero incómodo silencio, la empresaria soltó un rotundo "no". Ortiz advirtió que esa respuesta no coincidía con lo que había dicho en el polígrafo. Sin embargo, Klug se mantuvo firme: "No", reafirmó. Y el detector de mentiras no la desmintió.

"Los amores de mi vida son mis hijos", explicó Melissa Klug, dejando claro que su vínculo con Barco es especial, pero distinto. "Él es el amor en mi vida en estos momentos, en esta vida donde estamos construyendo una familia hermosa. Siempre decimos: 'Tú eres el amor de mi alma'. La vida se acaba y el alma continúa".

Además, aclaró que, con Barco, padre de su hija Cayetana, vive un amor "bonito" en este momento. Pero, al ser interrogada por Beto Ortiz sobre si ese amor perduraría en el futuro, la respuesta fue más cautelosa: "Trato de vivir el presente con proyecciones al futuro, pero no lo sabemos", dijo.