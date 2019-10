"Mi bebé ya se encuentra super fuerte, ahora tendré dos motivos grandes en mi vida por los cuales lucharé como la guerrera que soy", escribió Loza al anunciar su embarazo. | Fuente: Instagram

La exintegrante de “Esto es Guerra” Melissa Loza ha dejado sorprendidos a sus seguidores luego de anunciar que se encuentra esperando a su segundo hijo. La modelo compartió en su cuenta de Instagram un video de la ecografía 4D de su bebé, y confirmó así que le dará un hermano a su hija de 17 años.

"Estoy súper feliz y emocionada por esta nueva etapa de mi vida y de formar mi propia familia, sobre todo llena de amor, respeto y unión, fruto de un inmenso amor. Quiero que sepas, bebé, que te estamos esperando los 3 con muchas ansias, para tenerte entre mis brazos y darte todo nuestro amor", escribió la exguerrera.

El padre del bebé es su actual pareja, Juan Diego Álvarez, un joven chef de profesión a quien conoció en Chimbote en enero del 2018, cuando ambos se encontraban juntos para recibir el año nuevo. Tiempo después de empezar su relación, no obstante, la pareja se vio envuelta en la polémica, puesto que Álvarez fue detenido por la Policía por presuntamente comercializar marihuana.

Además, durante el programa de Magaly Medina, la madre de la modelo, Guadalupe Vigil, aseguró que Juan Diego Álvarez la había alejado de su hija, e incluso de había dado droga para manipularla. Esto fue desmentido por la pareja de Loza, durante una entrevista con la periodista Milagros Leiva, en la que el joven chef aseguró que la familia de su pareja se aprovechaba económicamente de ella, afirmación que fue confirmada por la modelo.

“Cuando yo empiezo mi relación con Melissa Loza me percato de muchas cosas que para mí no están bien. Yo entiendo que Melissa cumpla con su familia, eso nunca lo va a dejar de hacer, pero no había consideración. Toda su familia estaba abusando de ella y ella no se daba cuenta. (…) Ella estaba un poco cegada porque, lamentablemente, así la crio su familia, le hicieron creer que esa es la manera en la que debía comportarse”, explicó, a lo que Melissa Loza aseguró que “siempre fue desprendida de lo material”, por lo que daba dinero a su familia de forma “desmedida”.

El dinero fue, entonces, una de las razones que llevó a la exguerrera a alejarse de su familia, pues inclusive ambos relataron que cuando el abuelo de la modelo falleció, el hijo de este le pidió dinero para trasladarlo desde Chimbote a Lima. Por otro lado, descartó que se aproveche económicamente de su pareja, y afirmó que había trabajado durante toda su vida.

“No soy un vividor. He tenido camiones donde traíamos pesca del norte a Lima y hacíamos fletes. Luego tuvimos negocio de cocina seis años, en el que vendíamos menú a delivery y dábamos bufet en importantes eventos, como embajadas. Ahora yo vivo de mis ahorros”, explicó y criticó a la madre de Melissa Loza.

“Qué madre sale a decir esas cosas en televisión, pero a la que más ha perjudicado ha sido a su hija Melissa, quien es una mujer correcta y la mejor hija que se puede tener”, dijo.