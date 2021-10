Melissa Paredes reveló que tomaría acciones legales en contra se su aún esposo por afirmar en el comunicado que publicó en sus redes sociales que recién tomaba conocimiento del fin de su relación. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes rompió su silencio en América Hoy tras anunciar el fin de su matrimonio con el futbolista Rodrigo 'Gato' Cuba y afirmó, después de contar que su separación se dio hace varios meses, que tomaría acciones legales en contra de su aún esposo por afirmar en el comunicado que publicó en sus redes sociales que recién tomaba conocimiento del fin de su relación.

"Lamentablemente, yo voy a tener que tomar medidas legales, con pruebas legales, porque yo ya no puedo confiar en alguien que te dice ser tu amigo, el padre de tu hija y que todo va a estar bien y de pronto saca un comunicado donde dice que se entera hoy (por este miércoles 20)", comentó Melissa Paredes.

Visiblemente afectada, Paredes afirmó que tal vez su error fue "confiar en la palabra" de Rodrigo Cuba, cuando ambos decidieron prolongar el anuncio de su ruptura públicamente hasta diciembre.

"Ayer le dije que pondría el comunicado, me dijo que lo haga yo por que era la persona pública y no él, que él no tenía nada que publicar. Me sorprendió que luego ponga ese comunicado", dijo Paredes.

Agregó además que ya en 2019, 2020 y julio de 2021, su matrimonio vivió crisis que los llevó a pensar en la separación. Sin embargo, pese a que ya habían acordado el final de su relación, afirma Paredes, ambos decidieron no anunciar el final de su matrimonio hasta diciembre. Una situación que cambió ayer, cuando Melissa Paredes decidió publicar su comunicado, horas antes de que se hicieran públicas unas imágenes en las que se le veía besando a su bailarín de "Reinas del Show".

¿DESDE CUÁNDO ESTÁN SEPARADOS?

Melissa Paredes indicó que no tiene exactamente las fechas de su ruptura matrimonial y reveló que su comunicado en redes sociales no fue redactado por ella misma. ¿Cuándo realmente se separaron? Esto respondió ante la interrogante: “Rodrigo y yo teníamos las cosas claras. Ese ampay es de ayer. […] El 7 de octubre hablamos”.

“Rodrigo y yo decidimos separarnos ambos por mutuo acuerdo y llevar la fiesta en paz y vivir en la misma casa hasta diciembre”, señaló. “El comunicado se iba a mandar todavía en diciembre […] Pequé de confiada, en confiar en una persona que me dijo yo jamás te haría daño”.

