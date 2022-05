Melissa Paredes aclaró que no le pagaron por el divorcio con Rodrigo Cuba. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

La actriz y conductora Melissa Paredes afirmó el domingo último que nadie le pagó por divorciarse del futbolista Rodrigo Cuba. Más bien, aclaró que en el proceso de separación, le devolvieron 40 000 dólares de los 60 000 que invirtió en la compra del departamento donde vivía con su exesposo.

"Aún me deben 10 000 que ni siquiera se los he cobrado, porque eso va a mis ahorros, que no los toco, porque en el futuro pienso comprarme mi departamento", manifestó Paredes al diario Trome. Según dijo, el dinero que dieron para adquirir el inmueble "fue la cuota inicial".

"La idea, al principio, era que si pasaba algo se vendía para dividir el dinero en partes iguales y cada uno se iba a otro departamento. Pero bueno, hice un mal acuerdo, estaba presionada, me sentía mal. Él tenía que darme 60 000 y me dio 40 000, perdí 20 000, más toda la decoración en la que invertí", sostuvo.





Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se divorciaron tras casi cinco años de matrimonio. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes: "Fue mucho menos"

Este lunes, Melissa Paredes señaló en el programa "En boca de todos" que si bien se refirió a este asunto de la adquisición del departamento, no lo hizo porque tenga algo en contra de Rodrigo Cuba (con quien "lleva la fiesta en paz", afirmó), sino para acallar los rumores en torno a su divorcio.

Durante la emisión del espacio, la conductora Tula Rodríguez le dijo que Rodrigo Cubas le devolvió "lo que invertiste, que fue menos de lo que realmente pusiste". Ante ello, la estrella de "Ojitos hechiceros" indicó: "Sí, en realidad sí, fue mucho menos. No quería yo ahondar más en el tema. Para mí lo más importante no ha sido ni será el dinero".

"Todo el mundo habla que me dieron gratis las cosas, que me pagaron por un divorcio y eso no es cierto. Simplemente lo aclaré. Sí, fue mucho menos y eso lo expliqué (...) Todo el mundo sabe que yo trabajo, trabajo desde los 13 años, soy autosuficiente, y siempre he ido a medias por estos motivos. Para que no haya dimes y diretes", enfatizó.

Actualmente, Melissa Paredes tiene una relación sentimental con el bailarín Anthony Aranda. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

El divorcio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba



Melissa Paredes y Rodrigo Cuba legalizaron su separación en noviembre pasado, dando por finalizado un matrimonio que duró casi cinco años. Este proceso empezó el 20 de octubre, cuando la conductora y actriz anunció en sus redes sociales que la relación sentimental entre ambos había terminado.

La modelo y el futbolista empezaron a salir dos años antes de su matrimonio, luego que ella terminara su relación con el chico reality Ignacio Baladán. Según contó a Reporte Semanal, ambos iniciaron una convivencia a los seis meses de empezado su romance.

La ruptura de los ahora exesposos llegó en medio de un escándalo, propalado por el programa "Magaly TV: La Firme", que captó a Melissa Paredes junto a su compañero de baile en "Reinas del Show", Anthony Aranda.

