Melissa Paredes negó que haya sido infiel a Rodrigo Cuba con el bailarín Anthony Aranda. | Fuente: Composición

Melissa Paredes continúa en el ojo de la tormenta después de su polémica separación con Rodrigo Cuba tras el ‘ampay’ con Anthony Aranda, en medio de su matrimonio con el futbolista.

Ante esta situación, la modelo peruana reveló que no le fue infiel a su exesposo y asegura que ahora sí es feliz.

“Tengo gente que me escribe y me dice ‘antes él me caía bien, pero ahora ya cambié’, ‘tienes derecho a ser feliz’ y eso es bonito porque era gente que pensaba otra cosa de mí al principio. Me he caído y levantado, porque debo continuar, no venirme abajo por lo que piensen los demás, porque así no voy a ser feliz. Sufro sí, lloro sí, pero sigo adelante y con mejor actitud”, dijo para el Trome.

Asimismo, Melissa Paredes contó que no convive con Anthony Aranda y pidió que dejen de comparar su nivel económico con la del bailarín:

“Estamos empezando como pareja, no te voy a decir que cuando vamos a comprar, él me dice ‘te apoyo’ y yo no le voy a decir no, también hay que aprovechar, es parte del coqueteo. Mi economía y la de él son diferentes, él ve sus cosas en su casa y yo las mías aquí. No vivo con él, sí, somos novios, mi dinero es mío y el de él es suyo, y si quiere compartir conmigo, bien, y si yo también deseo hacer lo mismo, es nuestro problema y no entiendo por qué se enfocan tanto en el dinero. Eso es muy superficial”, concluyó.

El divorcio de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba



Melissa Paredes y Rodrigo Cuba legalizaron su separación en noviembre pasado, dando por finalizado un matrimonio que duró casi cinco años. Este proceso empezó el 20 de octubre, cuando la conductora y actriz anunció en sus redes sociales que la relación sentimental entre ambos había terminado.

La modelo y el futbolista empezaron a salir dos años antes, luego que ella terminara su relación con el chico reality Ignacio Baladán. Según contó a Reporte Semanal, ambos iniciaron una convivencia a los seis meses de empezado su romance.

La ruptura de los ahora exesposos llegó en medio de un escándalo, propalado por el programa "Magaly TV: La Firme", que captó a Melissa Paredes junto a su compañero de baile en "Reinas del Show", Anthony Aranda.

