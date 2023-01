Ethel Pozo y Melissa Paredes compartieron conducción en la segunda temporada de 'América Hoy'. | Fuente: Instagram

Ethel Pozo se prepara para la nueva temporada de América Hoy, este lunes 30 de enero. A la conducción, junto a la hija de Gisela Valcárcel, regresan Brunella Horna, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Dominguez.

La participación de Melissa Paredes, anterior conductora del espacio matutino, en El Gran Show despertó los rumores de un posible regreso de Paredes al espacio en el que debutó en la conducción. Pozo descartó que se pensó en ella como opción para la nueva temporada.

“No, nunca, ni el año pasado ni este. Creo que es de conocimiento público que algo se rompió y para funcionar como equipo tenemos que llevarnos bien, no podríamos alegrar a las personas si nosotros estamos incómodos. Entonces, no, nunca hubo eso. Son tres programas distintos de GV (Producciones) y cada uno tiene su productor, su equipo, conductores, creo que en este caso se respetó mucho, hablo por mí, de cómo yo me sentía, no hubiera sido una buena idea, por lo menos nunca lo escuché”. dijo a diario Trome.

Además, Ethel Pozo agregó que la amistad con Melissa Paredes continúa. “Yo dejé de ser amiga en septiembre del 2021, cuando pasó lo que todo el mundo vio (el ‘ampay’ con Anthony Aranda) y me puse a llorar y todo. Se terminó la amistad, no volví a ser amiga y todo el mundo lo sabe. La vida tomó distintos caminos y se terminó”, contó.

PROGRAMAS EN EL MISMO HORARIO

En el mismo horario de América Hoy se transmite Préndete, espacio en el que Melissa Paredes regresó a la conducción, esta vez junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Ethel Pozo considera que cada uno es su propia competencia.

“Año a año siempre digo que la competencia es uno mismo, el examen lo damos todos los días nosotros, el ráting lo vemos minuto a minuto y vamos a enfocar como siempre en nosotros, en ganar audiencia día a día. Me ha tocado competir con mi excompañera de facultad, con Thais Casalino, y uno puede ser amiga en el aula, pero después compites y seguimos siendo amigas fuera de cámaras", dijo.

