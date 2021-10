Melissa Paredes usó su cuenta de Instagram para enviar mensajes reflexivos debido a la difícil situación que se encuentra en este momento. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

Melissa Paredes sigue en el ojo de la tormenta tras la difusión de las imágenes donde se luce cariñosa con su bailarín Anthony Aranda. La conductora de televisión utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de sobre todo lo que está viviendo en este momento.

“Se suave, no dejes que el mundo te endurezca, no dejes que el dolor te haga odiar, no dejes que la amargura le gane a tu ternura”, se lee en el mensaje que compartió la también actriz en su stories de Instagram.

Desde que se hizo público este escándalo, Melissa Paredes está compartiendo momentos únicos con su pequeña hija Mía, así que está tratando de dejar todo atrás al refugiarse en sus seres queridos que la apoyan incondicionalmente.

También compartió una cuarta historia en donde ella luce recostada sobre su cama y utiliza la canción 'Pa Lante' de Maía, Eddy Herrera, Rafa Perez Y Oscar Prince. La parte de la letra que ha usado para esta publicación es la que dice "porque en la vida todo se vale y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes".

Melissa Paredes ha decidido alejarse de la televisión por un tiempo para reponerse de esta difícil situación que está viviendo. Además, se encontraría resolviendo todo de forma legal con su aún esposo Rodrigo 'Gato' Cuba.

¿Desde cuándo están separados?

Melissa Paredes indicó que no tiene exactamente las fechas de su ruptura matrimonial y reveló que su comunicado en redes sociales no fue redactado por ella misma. ¿Cuándo realmente se separaron? Esto respondió ante la interrogante: “Rodrigo y yo teníamos las cosas claras. Ese ampay es de ayer. […] El 7 de octubre hablamos”.

“Rodrigo y yo decidimos separarnos ambos por mutuo acuerdo y llevar la fiesta en paz y vivir en la misma casa hasta diciembre”, señaló. “El comunicado se iba a mandar todavía en diciembre […] Pequé de confiada, en confiar en una persona que me dijo yo jamás te haría daño”, añadió.

