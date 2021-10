Melissa Paredes confesó que su esposo Rodrigo Cuba sabía de su romance con Anthony Aranda, bailarín de "Reinas del show". | Fuente: Instagram/@melissapareds

Melissa Paredes apareció este mañana en “América Hoy” para responder a la demanda de abandono de hogar que le interpuso su aún esposo, Rodrigo Cuba, y aclaró otros detalles en torno a su crisis matrimonial. Sobre su romance con Anthony Aranda, bailarín de “Reinas del show”, la conductora reveló que el futbolista sabía todo y le advirtió que tenga cuidado.

“Ahora va a decir que nunca sabía... Acordé con él que esta separación no se iba a dar así, que ni siquiera un ‘ampay’, porque él me dijo: ‘Cuídate, no te vayan a ampayar’. Y yo le dije: ‘Bueno, si te siguen a mí o a ti, nos fregamos’. Eso fue en su momento, pero después cambió totalmente la ficha, cambió de parecer”, contó ante las cámaras.

En esa misma línea, la actriz peruana Melissa Paredes aseguró que entiende el “ego de hombre”, pero no está de acuerdo en la forma en la que las acciones de Rodrigo Cuba están dañando a su hija. “Él sabe que mi bebé duerme conmigo en mi pecho todas las noches”, dijo muy conmocionada.

“Ahora está haciendo esta bajeza solo para castigar a Mia y a mí porque soy su madre. Yo si tengo que pelear, voy a pelear. Así compre a todo el Perú ese hombre, yo voy a pelear por mi hija y no me voy a rendir”, añadió en referencia a la denuncia por abandono de hogar que deberá enfrentar ante la justicia.

Asimismo, Melissa Paredes arremetió contra el padre de su hija sobre sus intereses en esta batalla legal: “Quiero dejar bien en claro que a este señor lo único que le importa son los bienes materiales. Ha hecho un show ayer cambiando las chapas de mi departamento. Es mi departamento y de él. […] Yo no soy ninguna pobrecita, yo no soy ninguna mantenida”.

Melissa Paredes responde a denuncia de Rodrigo Cuba

Melissa Paredes volvió a aparecer en “América Hoy” para hablar sobre la denuncia de abandono de hogar que le interpuso Rodrigo ‘Gato’ Cuba el pasado jueves 28 de octubre y afirmó que para ellas “las mentiras ya rebalsaron mi paciencia y es demasiado”.

“Mi hija está a salvo aquí, está conmigo. Yo creo que estar en un hogar disfuncional, donde hay maltrato psicológico, donde hay gritos, donde hay peleas, no es algo sano para mi hija. No es sano, no es saludable, por eso yo la traje aquí, yo la traje aquí conmigo, está feliz, está tranquila. Ayer vino su padre a visitarla, como debe ser, porque no le voy a prohibir a su padre verla, para nada. Él vino aquí, sabe dónde está”, comentó al inicio del enlace.









