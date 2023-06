Melissa Paredes se solidariza con Ale Venturo "como mujer y madre que es"

Melisa Paredes habló sobre el fin de la relación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba, confirmado por la misma Venturo el último martes 30 de mayo ante las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’. “Yo le deseo lo mejor en verdad. Que cada no siga su camino (…) No me siento bien ahora, pero vamos a seguir adelante, fuerte, y mamá leona para siempre”, expresó la joven empresaria.

Al respecto, Melissa Paredes respaldó su situación al ser consultada sobre los videos que publicó en Tik-Tok luego de confirmarse la separación entre el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo, quien ya había eliminado sus fotografías con el futbolista de Sport Boys en sus redes sociales.

“Solo voy a decir: toda mi solidaridad con Ale Venturo como mujer y madre que es”, declaró Paredes al Trome. Seguidamente, lamentó que la madre de la última hija de Rodrigo Cuba haya dejado entrever que la ruptura de su relación haya sido por una intromisión de la familia de su ahora expareja.



Ale Venturo y Rodrigo Cuba tuvieron a su hija Aissa en enero de este año. | Fuente: DIFUSION

Melissa Paredes envió mensajes a Ale Venturo en Tik-Tok

Melisa Paredes usó su Tik-Tok para publicar videos con mensajes en claro alusión al rompimiento entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba.

“Cuando tu amiga se queda soltera. Automáticamente yo”, escribió Paredes colocando la canción ‘La Bebe’ de Yng Lvcas & Peso Pluma. Asimismo, el último miércoles emitió un último video con el mensaje: “¡Fuerte bonita, siempre fuerte!”

“Cabeza en alto y que no vean tu miedo. No puedes ser débil. Aquí se comen a los débiles, así que sé fuerte”, se escucha en el audio que acompaña en el video a Melissa Paredes.



La modelo usó su Tik-Tok para publicar un video con un mensaje de solidaridad a Ale Venturo. “¡Fuerte bonita, siempre fuerte!” | Fuente: TikTok (melissapareds)

Ale Venturo aseguró ser “una buena madre” tras ruptura

Por otro lado, Ale Venturo no quiso responder si su decisión de ya no seguir con Rodrigo Cuba se deba a una infidelidad o presunto maltrato que podría haber recibido por parte del deportista.

"Yo sé que soy una buena madre, eso es lo que puedo decir, es más, los que me rodean también (lo pueden afirmar). Obviamente que no estoy bien, pero ya, todo para adelante", sostuvo.