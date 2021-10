Melissa Paredes habló en "América Hoy" sobre la denuncia de abandono de hogar por parte de Rodrigo 'Gato' Cuba. | Fuente: Instagram

Melissa Paredes volvió a aparecer en “América Hoy” para hablar sobre la denuncia de abandono de hogar que le interpuso Rodrigo ‘Gato’ Cuba el pasado jueves 28 de octubre y afirmó que para ellas “las mentiras ya rebalsaron mi paciencia y es demasiado”.

“Mi hija está a salvo aquí, está conmigo. Yo creo que estar en un hogar disfuncional, donde hay maltrato psicológico, donde hay gritos, donde hay peleas, no es algo sano para mi hija. No es sano, no es saludable, por eso yo la traje aquí, yo la traje aquí conmigo, está feliz, está tranquila. Ayer vino su padre a visitarla, como debe ser, porque no le voy a prohibir a su padre verla, para nada. Él vino aquí, sabe dónde está”, comentó al inicio del enlace.

Melissa Paredes resaltó que antes del ampay, su relación con Cuba era insostenible y extraña. “Después de eso, la cosa se tornó peor, como sabrán. Él y yo conversamos, muchas cosas. Primero voy a decir una cosa: cuando nosotros decidimos separarnos, que él dice que no sabía, según lo que dice a la prensa y al público porque creo que le gusta el papel de víctima, nosotros habíamos quedado que íbamos a ir con una ayuda psicológicas como padres para que la separación para mi hija sea sana”, agregó.



En otro momento del enlace, la abogada de Melissa Paredes, Patricia Simons, sostuvo que su patrocinada conversó con Rodrigo Cuba sobre su mudanza y que es mentira que llevara a su hija sin que su padre tenga condimento.

“Ya después del ampay, la relación era insostenible. […] Cuando uno va a la comisaría, simplemente denuncia un hecho, es una declaración de parte. Ella ya lo había conversado con él, había ido a dejar a su niña con su mamá, le iban a entregar su departamento recién a las 3 p.m. y luego iba a retornar sola a hacer la denuncia, eso estaba conversado. Pero, él va primero. ¿No estuvo acaso mal que vaya primero? Por que le mintió a las autoridades y señala que ella se retiró de la casa sin su conocimiento, lo que es mentira”, agregó Simons.



INICIARÁ TRÁMITES DE DIVORCIO

Melissa Paredes se pronuncia nuevamente sobre la polémica que envuelve su matrimonio con Rodrigo Cuba. La actriz y conductora de “América Hoy” pidió que se deje de especular sobre su vida privada mientras inicia el proceso de trámites de divorcio por el bienestar de su familia.

“Hago de conocimiento de la opinión pública, a fin que no se siga especulando sobre mi vida personal y familiar y evitar confusiones y malos entendidos, que estoy iniciando conversaciones y tratativas en busca del bienestar y estabilidad emocional y psicológica de mi hija, y sobre el trámite de divorcio”, se lee en el comunicado oficial.





