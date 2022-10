Melissa Paredes regresó a 'El gran show' tras su polémico retiro por involucrarse con un bailarín aún estando casada. | Fuente: Instagram

Este sábado será la segunda edición de ‘El gran show’ donde Melissa Paredes pisará nuevamente el escenario, sin embargo, dejó en claro que se enfocará en ganar. “Si quiere show, van a tener show”.

No obstante, confesó que siente en desconfianza con su presentación este fin de semana porque vendrá una retadora nueva y le cambiaron la coreografía:

“Me desespera porque tengo pocos días de ensayo, y yo ni siquiera soy bailarina profesional. Solo espero que no me pongan una bailarina, igual, yo puedo dar pelea, puedo dar batalla”, dijo Melissa Paredes.

Asimismo, la modelo consideró que se lleva bien con sus compañeros de ‘El gran show’, pero no volverá a confiar como lo hizo hace un par de años:

“Bueno, en realidad, todo lindo hasta ahora, pero, caras vemos, corazones no sabemos. a veces, ves su cara de "yo no fui" y, de pronto, te lanzan el puñal por la espalda”, finalizó Melissa Paredes.

Melissa Paredes marca distancia con los conductores de 'América Hoy'

Melissa Paredes continúa en el ojo de la tormenta después de su polémica relación con Anthony Aranda en medio de su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba. Si bien estuvo alejada de la televisión durante meses, volvió a formar parte de 'El gran show' como participante y generó cometnarios divididos entre los fanáticos del programa.

Al finalizar su presentación, Edson Dávila, uno de los conductores de 'América Hoy', la entrevistó y la modelo se mostró hermética al responder. “Lo siento, no tengo nada que hablar con ustedes, de esas (en referencia a sus excompañeras) no me hables", dijo.

No obstante, solo se detuvo para darle un mensaje a Ethel Pozo: "¿Sabes qué es lo malo con Ethel? Que no puedo decirle nada malo, pero cuando habla de mi novio, se hace la no sé qué", agregó Melissa Paredes.

Sin dar más declaraciones, la participante de 'El gran show' se dio la vuelta y dijo: "Te voy a dar la espalda como me la dieron a mí". Al escuchar estas declaraciones, Ethel Pozo solo atinó a comentar: “Me parece gracioso todo lo que ha dicho de nosotros”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.