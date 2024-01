Melissa Paredes y Anthony Aranda disfrutan su soltería por separado

Ni siquiera el anuncio del fin de su relación con Anthony Aranda logra opacar el verano para Melissa Paredes. Pocos días después de comunicar el término de su vínculo amoroso, disfrutó de un fin de semana espectacular en la playa, acompañada de su hija. Por otro lado, el bailarín también se sumergió en el mar y la arena, aunque en esta ocasión lo hizo en compañía de amigos.

Paredes no tardó en compartir en sus redes sociales las instantáneas de un domingo playero, exhibiendo no solo su alegría sino también su estilo con un bikini que realzaba su escote. En las imágenes, se le ve disfrutando con amigas, refrescando sus pies en las orillas del mar y divirtiéndose al máximo con su hija Mía, fruto de su pasado matrimonio con el exfutbolista Rodrigo Cuba.

A pesar de no proporcionar detalles adicionales, la actriz compartió un mensaje en el que expresaba estar "disfrutando un rico día de sol con las mamis". Acompañó sus videos con música que llevaba letras sugerentes como "Mami, qué linda te ves; qué rico verte otra vez", "La que puede, puede y la que no, soporta", y "Baby, te me cuidas".

¿Cómo está pasando Anthony Aranda estos días?

La inesperada ruptura entre Melissa Paredes y Anthony Aranda, anunciada el pasado viernes, ha causado conmoción en las redes sociales, avivando especulaciones sobre los motivos de su separación. A pesar de este revuelo, el bailarín sigue adelante con su vida, disfrutando, según sus propias palabras, de un "día de playita, de relajo".

Aranda ha decidido desconectarse y relajarse en la playa, compartiendo imágenes en su cuenta de Instagram que lo muestran feliz y relajado en compañía de sus amigos. Frases como "Para desconectarse de todo, el mar es el mejor amigo" y "A relajarse un poquito" acompañan estas instantáneas de su día playero.

Melissa Paredes confirmó el fin de su relación sentimental con Anthony Aranda. | Fuente: Instagram/Melissa Paredes

La última foto de Melissa Paredes y Anthony Aranda como pareja

Melissa Paredes y Anthony Aranda solían compartir en redes sociales sus vivencias como pareja, documentando sus actividades conjuntas. Anthony, incluso, compartió unas últimas fotografías junto a Melissa, tan solo cuatro días antes de que se anunciara su separación. En el post, acompañado de siete imágenes, se lee: "Feliz con los míos, lindo fin de semana Melissa Paredes".

En estas fotos, Aranda luce un short corto con estampado de cebra, un polo blanco y lentes de sol. En una imagen posterior, se le ve abrazando a Paredes, dándole un tierno beso en la mejilla, mientras ella muestra con orgullo el anillo de compromiso que él le dio. También aparece Mia, la hija de seis años de Melissa con Rodrigo Cuba.

¿Qué pasó con Melissa Paredes y Anthony Aranda?

Melissa Paredes sorprendió a sus seguidores al compartir públicamente la noticia del fin de su relación con el bailarín Anthony Aranda. A través de un comunicado compartido en sus historias de Instagram, la actriz y modelo optó por no entrar en detalles sobre esta decisión, lo cual ha generado especulaciones entre los usuarios de las redes sociales.

"En mi calidad de personaje público y con el objetivo de evitar malentendidos, quiero informar sobre mi separación sentimental con Anthony Aranda, a quien aprecio y respeto por los buenos momentos compartidos", expresó. Además, Paredes dejó en claro que, a pesar de la ruptura, es posible que ambos coincidan en eventos públicos debido a los compromisos laborales que mantienen.

Las últimas fotos de Melissa Paredes y Anthony Aranda como pareja.Fuente: Instagram/Anthony Aranda

