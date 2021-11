Rodrigo Cuba y Melissa Paredes llegaron a una conciliación. | Fuente: Instagram

Este jueves, luego de anunciar su separación el pasado mes de octubre, la conductora de televisión Melissa Paredes y el futbolista Rodrigo Cuba llegaron a una conciliación que dio como resultado la tenencia compartida de su hija.

Según confirmó el padre del jugador, en diálogo con la prensa, ambos podrán pasar "tres días y medio" con la pequeña Mia. Al respecto, la presentadora dijo a las cámaras de televisión: "Lo hago absolutamente todo por mi bebé".

Además, la abogada de Melissa Paredes manifestó que "no se le ha privado al padre de nada". Y agregó que, respecto al departamento, se le dejó a Rodrigo Cuba, mientras que a su clienta se le reconoció "un pequeña porción a pesar que es un bien social".

"Ella decidió dejarle el departamento al señor y con eso terminar el proceso y tener paz", aseguró la letrada.

El pasado 20 de octubre, Melissa Paredes anunció su ruptura con su todavía esposo Rodrigo Cuba, en medio de un escándalo de supuesta infidelidad en el que estaba involucrado Anthony Aranda, compañero de baile de la presentadora en el programa "Reinas del show".

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la historia de su relación

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba pusieron fin a su relación sentimental casi cinco años después de haber contraído matrimonio. En diciembre de 2016, la pareja se unió en una ceremonia que tuvo lugar en un resort frente al mar en el sur de Lima.

La conductora y el futbolista empezaron a salir dos años antes, luego de que ella terminara su relación con el chico reality Ignacio Baladán. Según contó a Reporte Semanal, ambos iniciaron una convivencia a los seis meses de empezado su romance.

A lo largo de los años que estuvieron juntos, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lograron superar varias situaciones que los alejaron, como cuando el futbolista debió residir en México al ser contratado por un equipo azteca. Hace tres años, sin embargo, tuvieron a su primera hija, que llamaron Mia.

