Melissa Paredes se pronunció sobre su estado laboral con GV Producciones. | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

La conductora de televisión Melissa Paredes manifestó este martes que su "situación contractual" con GV Producciones, responsable de producir programas como "América Hoy" y "Reinas del Show", es positiva. Una aclaración que intenta calmar las aguas tras lo dicho por su abogada el pasado 1 de noviembre.

Según Patricia Simons, letrada que representa a la exchica reality durante su proceso de divorcio con el futbolista Rodrigo Cuba, su clienta se encuentra bajo el régimen de suspensión perfecta de labores y es posible que no regrese a la conducción de "América Hoy" luego de que su contrato llegue a su fin en diciembre.

Desde su cuenta de Instagram, sin embargo, Melissa Paredes publico una 'story' en la que aseguró: "De mi consideración, por intermedio de la presente agradezco todo el apoyo que me ha brindado a la fecha GV Producciones. Ayer se manifestó de forma errada sobre mi situación contractual con GV".

La también actriz destacó que, actualmente, sus lazos laborales con Gisela Valcárcel y su equipo es estable. "Quiero en estas líneas dar a conocer que yo sigo manteniendo una excelente relación con la que considero mi casa, GV Producciones, y a la fecha todo está bien entre GV y mi persona", indicó.

Por último, Melissa Paredes expresó sus disculpas a todos los trabajadores de la productora en caso "las declaraciones de ayer" les haya "causado alguna mortificación". "No fue mi intención", aseguró.

Melissa Paredes emitió un comunicado en redes sociales para aclarar que su relación con GV Producciones es "excelente". | Fuente: Instagram / Melissa Paredes

“Melissa Paredes prefirió defender su empleo”

En conversación con "Magaly TV: La Firme", la abogada de Melissa Paredes argumentó que el pedido de Rodrigo Cuba para equiparar monetariamente la manuntención de su hija con su todavía esposa no tiene fundamento, pues ella no está percibiendo a la fecha un ingreso económico.

Además, la especialista mostró una serie de conversaciones en las que su cliente le habría comunicado al futbolista que ya no estaban juntos y que querían separarse desde la segunda semana de octubre.

Consultada por qué no mostró antes estos audios de manera pública, la abogada de Melissa Paredes aseveró que su defendida decidió guardar silencio por vergüenza, pues no quería que el público se enterara de su ruptura.

"Decidió callarse por defender su empleo", dijo en alusión a su temor de ser despedida de "América Hoy".

Como se recuerda, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba se encuentran actualmente en una batalla legal de divorcio, producida por un supuesto caso de infidelidad protagonizado por la presentadora de televisión con el bailarín Anthony Aranda.





