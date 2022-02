Melissa Paredes y Rodrigo Cuba llegan a un acuerdo y jueza anula demanda de tenencia

El futbolista presentó el Acta de Conciliación con su ex esposa Melissa Paredes para solicitar el archivo del pedido de tenencia completa de su menor. | Fuente: Instagram | Melissa Paredes

Se archivó la demanda por la tenencia de la hija de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba. Luego de una conciliación, la expareja llegó a un acuerdo para que la jueza de Familia de Lima, Elena Ureta Castillo, disponga el archivo definitivo de la denuncia que interpuso el futbolista, contra su exesposa, por la tenencia de la menor.

De acuerdo al Popular, la resolución de la magistrada del Cuarto Juzgado de Familia, señala que Cuba Piedra y Paredes Rodríguez, llegaron a un acuerdo conciliatorio en beneficio de ambos y el de su menor hija, por tal razón se deberá declarar la sustracción de la materia del proceso.

La decisión de la magistrada llega a petición del futbolista, señalando que el acuerdo se realizó el pasado 11 de noviembre del 2021 en el Centro de Conciliación Concilio Perú, de San Isidro. Rodrigo Cuba presentó los documentos probatorios para que el proceso termine en el archivo.

¿CUÁL FUE EL ACUERDO?

Según el citado medio, el futbolista tomó posesión del inmueble donde ambos vivían; así como muebles y otros enseres. En tanto, Melissa Paredes recibió 30 mil dólares con el acuerdo de que en los próximos meses reciba 10 mil dólares más.

Por otro lado, la tenencia de la menor será compartida y tanto el padre como la madre se encargarán de criarla. Sobre la pensión de alimentos, esta será equitativa en ambos padres; además del pago del 50 % de la educación escolar y universitaria.

EL DIVORCIO

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba legalizaron su separación en noviembre pasado, dando por finalizado un matrimonio que duró casi cinco años. Este proceso empezó el 20 de octubre, cuando la conductora y actriz anunció en sus redes sociales que la relación sentimental entre ambos había terminado.

La modelo y el futbolista empezaron a salir dos años antes, luego que ella terminara su relación con el chico reality Ignacio Baladán. Según contó a Reporte Semanal, ambos iniciaron una convivencia a los seis meses de empezado su romance.

La ruptura de los ahora exesposos llegó en medio de un escándalo, propalado por el programa "Magaly TV: La Firme", que captó a Melissa Paredes junto a su compañero de baile en "Reinas del Show", Anthony Aranda.

