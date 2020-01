Miguelito Barraza cuenta que sufrió tres infartos cerebrales. | Fuente: Instagram

El actor cómico Miguel Barraza confesó hace unos días que sufre de cáncer de próstata; sin embargo, asegura que lo tomó de la mejor manera, ya que seguirá con todos los tratamientos correspondientes para erradicarlo.

En una entrevista para el diario Trome, confesó que no estaba avanzado: “Después de tantos análisis y la biopsia que me hice, me han dicho que tengo cáncer en la próstata, pero en primer grado, recién está empezando y es curable”.

De acuerdo con el cómico, su doctor le dio bastante confianza para que pueda superar esta enfermedad. “El médico me dijo que no me angustie, que lo voy a superar”, aseguró.

No obstante, hizo otra confesión sobre su estado de salud en el programa de su sobrino Carlos “Tomate” Barraza para su programa “Salsa con Tomate” en Radio Panamericana.

Aparte de sufrir el mal de la próstata, Miguelito Barraza aseguró cómo se encuentra después de que le diagnosticaran cáncer de páncreas en primer grado:

“Fui al doctor y le dije si tengo avanzado el canciller (cáncer) y me respondió que todavía está incipiente, así que antes que se me suba hay que meterle cuchillo (es decir, que lo tienen que operar)”, aseguró.

Además, reveló que pudo librarse de varios problemas mientras estaba mal de salud: “Tuve tres infartos cerebrales; arritmia cardiaca, hipertensión y diabetes, nadie me creía, pero eso fue cierto…Dios decidirá cómo moriré, aunque yo no quiero”.

Miguelito Barraza se mostró triste, porque no está en la televisión y, hasta el momento, no ha recibido propuestas para pertenecer a algún programa cómico: “Cómo voy a volver a la televisión si nadie me llama, ya no sé qué hacer; pero, si alguien quiere llamarme, yo ya tengo mi libreto para que la gente ría”.

Sin embargo, no dudó en criticar alguno de estos, ya que “tienen un guion bastante largo y ya aburren”. “Tomate” se mostró bastante preocupado por su tío; no obstante, confiesa que lo apoyan moralmente.