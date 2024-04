Milett Figueroa sobre su relación con las hijas de Marcelo Tinelli: “No somos mejores amigas, pero no nos llevamos mal”

Desde su llegada a Argentina -en 2023- para participar en el programa Bailando, Milett Figueroa ha estado en el centro de la atención mediática. Su debut en la pista fue solo el comienzo de una serie de eventos inesperados, entre ellos, su relación con el conductor Marcelo Tinelli. Sin embargo, en los últimos días, los rumores de crisis entre la pareja han sido objeto de especulación.

Luego de pasar unas semanas en Perú, la modelo regresó a Argentina y concedió una entrevista al programa LAM de América TV, donde descartó el fin de su relación con el presentador argentino.

"Las personas competentes en la relación ya lo hablamos y dijimos que todo está bien. No hay que buscar o encontrar algo que no existe", declaró Milett. "Yo estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas y tiempos", respondió cuando un reportero cuestionó los sentimientos de Tinelli hacia ella.

Milett Figueroa aclara su vínculo con las hijas de Marcelo Tinelli

Sobre el vínculo con las hijas mayores de Marcelo Tinelli, Candelaria y Micaela, Milett Figueroa señaló que, si bien es una persona celosa, nunca ha sentido nada inusual en su relación con ellas. Además, aclaró que no busca fingir ningún tipo de relación y que está en proceso de conocerlas mejor.

"A mí no me gusta fingir ningún vínculo para el resto, ni que la gente vea que estamos bien, pero no existe un vínculo malo tampoco. No es que seamos mejores amigas, que me encantaría, pero no es algo que tampoco nos llevemos mal. Simplemente, nos estamos conociendo. Ellas me están conociendo a mí y yo las estoy conociendo a ellas", manifestó.

Marcelo Tinelli descarta, por el momento, matrimonio con Milett Figueroa

El conductor argentino Marcelo Tinelli también rechazó los rumores de una supuesta separación de la modelo Milett Figueroa; y aseguró que, a pesar de lo que se dice, se encuentran más enamorados que nunca.

Después de despejar todas las dudas en torno a su relación, volvió a referirse sobre la supuesta pedida de mano a la peruana. “Sí, así es estuvimos todos juntos compartiendo risas y confidencias. Y entonces con una copa en la mano tú confesaste que habías encontrado el amor y que pronto te casarías con Milett”, dijo el humorista Martín Bossi, quien es su amigo íntimo.

Ante las declaraciones, Marcelo Tinelli negó lo dicho: “Yo no dije que quiero ser papá, dije que no estoy cerrado a nada en la vida. No es que me voy a casar, que quiero tener hijos, no. En estos momentos, no me voy a casar, no tengo ningún interés por el momento en tener hijos”, aseveró.

