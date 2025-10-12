Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en Cusco: bailes, un apasionado beso y la posibilidad de una boda en Machu Picchu

La modelo peruana y el conductor argentino llegaron a la Ciudad Imperial este domingo. Fueron recibidos por danzantes típicos y sorprendieron con su complicidad frente a las cámaras.

La pareja del momento llegó al ombligo del mundo. Milett Figueroa y Marcelo Tinelli arribaron este domingo 12 de octubre por la mañana al Cusco, acompañados por la familia del conductor argentino. Su visita forma parte de las grabaciones de la segunda temporada del reality Los Tinelli, que sigue de cerca la vida del presentador y su entorno.

A su llegada al aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, la pareja fue recibida entre aplausos, música y danzas típicas. Mientras Milett optó por trasladarse rápidamente a una camioneta privada, Marcelo se tomó un momento para saludar al público y bailar con unos danzantes folclóricos, en una escena que no tardó en volverse viral.

¿Milett y Tinelli se casan?

Antes de partir rumbo a su hotel, Marcelo Tinelli conversó brevemente con la prensa y compartió detalles de su itinerario: “Nos vamos a Ollantaytambo y después a Machu Picchu. Estoy feliz y contento acá. Pensé que me afectaría la altura, pero estoy perfecto”, comentó.

Consultado sobre los rumores de una boda en Perú, el conductor no cerró del todo la puerta a esa posibilidad. “Sería lindo en Machu Picchu. No está contemplado en este momento, pero por qué no una boda el día de mañana”, dijo a las cámaras.

El itinerario de Milett y Tinelli en Cusco

Antes de partir del aeropuerto, Tinelli y Milett protagonizaron un apasionado beso, gesto que desató los gritos y aplausos de los presentes.

La modelo peruana adelantó que ambos aprovecharán su estadía para disfrutar de los paisajes del Cusco, visitar Ollantaytambo y las aguas termales, además de participar en una ceremonia de pago a la tierra. El momento más esperado será su visita a Machu Picchu, donde se grabarán nuevas escenas del reality Los Tinelli.

Marcelo Tinelli está en Perú

La visita de la pareja al Perú ocurre pocos días después de su reconciliación pública. A través de sus redes sociales, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli compartieron fotografías juntos desde una terraza en San Isidro, en Lima, donde se mostraron felices y relajados.

“Mi suspiro limeño, Milett”, escribió Tinelli en Instagram, a lo que la modelo respondió: “En casita, te amo”. El conductor también compartió imágenes disfrutando de un pisco sour y unas conchitas a la parmesana en un conocido restaurante limeño.

