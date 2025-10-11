Milett Figueroa presume el anillo que le regaló Marcelo Tinelli: "Es un detalle lleno de amor"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Durante una conferencia de prensa, Milett Figueroa no tuvo reparos en lucir un llamativo anillo en su mano izquierda. La modelo y actriz peruana confirmó que se trata de un regalo de su pareja, el conductor argentino Marcelo Tinelli.

El detalle no pasó desapercibido para un reportero del programa Amor y Fuego, quien le preguntó directamente si la joya había sido obsequiada por Tinelli.

Figueroa, algo nerviosa, intentó disimularlo, pero finalmente respondió: "Es un detalle con mucho amor, con mucho cariño". Sin embargo, aclaró que no se trata de un anillo de compromiso.

Ante la consulta sobre una posible boda, la actriz dijo: "Prefiero enfocarme en el presente, no en el futuro".

Asimismo, se refirió a su vínculo con Cande Tinelli, hija del presentador argentino, luego de que surgieran versiones sobre una supuesta tensión entre ambas.

"Cande tiene un humor ácido, pero yo la adoro. Compartimos mucho porque vive en la casa de Marcelo y nos llevamos muy bien", aseguró.

Macelo Tinelli admite que se apresuró al decir que se había separado de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli sostuvo que su relación con Milett Figueroa continúa firme. "Nunca dejamos de estar juntos", afirmó el conductor, unas semanas después de haber sorprendido al público al anunciar su separación durante su programa de streaming Estamos de Paso.

El presentador argentino admitió que se precipitó al hablar de una ruptura, lo que provocó diversas especulaciones, incluyendo rumores sobre una posible infidelidad.

En una entrevista con Teleshow, Tinelli explicó que lo ocurrido fue parte de los problemas normales en una pareja.

"Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo. Más que tormentas, hubo unos nubarrones. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber conversado un poco más", señaló.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli en Lima: los motivos de su visita

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se encuentran en Lima desde el 8 de octubre, según confirmó Martha Valcárcel, madre de la modelo. La visita forma parte de las grabaciones de la nueva temporada del reality Los Tinelli y del lanzamiento de un producto de la peruana.

El conductor argentino también llegó acompañado de sus hijas y parte del equipo de producción del programa. Durante su estadía, se grabarán escenas en Cusco y se presentará oficialmente el "colágeno de Milett", la iniciativa empresarial de la actriz.

La agenda de la pareja incluyó una conferencia de prensa en San Isidro y su permanencia en el país se extenderá hasta el 16 de octubre, periodo en el que cumplirán otras actividades profesionales.

Milett Figueroa y el anillo que Marcelo Tinelli le regaló.Fuente: Instagram: Milett Figueroa