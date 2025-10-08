Están en Lima: Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegaron al Perú tras confirmar su reconciliación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están en Lima. La modelo peruana y el conductor de televisión publicaron fotografías en sus historias en Instagram este miércoles mostrándose muy felices en una terraza en el distrito de San Isidro. Esto, luego de confirmar su reconciliación después de la polémica desatada por la ruptura anunciada por el argentino semanas atrás.

Ahora, tanto Milett como Marcelo aparecieron en una imagen abrazados y demostrando que están más juntos que nunca. “Mi suspiro limeño, Milett”, escribió el exdirigente argentino. “En casita, te amo”, sostuvo la exintegrante de Esto es guerra reposteando el post de su pareja, quien luego compartió fotos de un pisco sour y unas conchitas cantuarias en un conocido restaurante de la capital.

Horas antes, Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa confirmó la llegada de su hija y Marcelo con el fin de empezar con las grabaciones de la nueva temporada del reality Los Tinelli. Por otro lado, se especula que la actriz nacional también lanzaría un nuevo producto de belleza.

“Estoy feliz, mucho no puedo decir, estamos a la espera de todo. Mañana los esperamos en la rueda de prensa que ya se mandó la invitación. Ahí van a estar todos (¿Están volando o ya llegaron?) Ya están acá, los esperamos”, declaró Doña Martha ante las cámaras de Amor y fuego.

La propia Milett Figueroa compartió una foto en Instagram al lado de un avión privado que habría usado para llegar a Lima sin dar mayores detalles de su regreso a nuestro país. “Mañana se van a enterar de muchas cosas, yo no puedo adelantar. La producción es la que hace todo, hay muchas cosas que ni sé”, agregó la familiar de Figueroa.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli difundieron fotos de su llegada al Perú.Fuente: Instagram

Marcelo Tinelli confirmó su reconciliación con Milett Figueroa

Marcelo Tinelli confirmó que su relación con Milett Figueroa sigue en pie. "Nunca dejamos de estarlo", declaró el conductor, quien una semana antes había sorprendido al anunciar su separación de la modelo peruana durante su programa de streaming Estamos de Paso.

El presentador argentino reconoció que se apresuró al hablar de una ruptura. De hecho, su declaración generó varias especulaciones e incluso se mencionó la posibilidad de una supuesta infidelidad.

En conversación con Teleshow, Tinelli explicó que lo sucedido fue parte de los problemas de cualquier relación: "Sí, estamos juntos. La realidad es que nunca dejamos de estarlo. Más que tormentas, hubo unos nubarrones. Por eso después le pedí disculpas, porque era algo que podríamos haber charlado un poco".

En la gala de los premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa adelantó que la relación no había terminado y que todo había sido parte de un malentendido: "Fue una discusión como en todas las parejas, pero se conversó y todo bien".

Marcelo confirma la continuidad de Milett Figueroa en Los Tinelli

Marcelo Tinelli también confirmó que Milett Figueroa continuará formando parte de la segunda temporada del reality familiar Los Tinelli.

"(Milett) va a estar. Separados o no, va a estar. Es lo que también hemos hablado con la gente de Amazon. Dicen: 'lo que sea, es un reality'", aseguró.

Además, adelantó que la madre de la modelo peruana, Martha Valcárcel, también participará en las próximas grabaciones. "Va a estar en el reality Martha. Los que forman parte de mi vida", declaró.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: cómo la convivencia en Los Tinelli consolidó su vínculo

Lo que comenzó como un juego televisivo rápidamente se convirtió en una relación seria. Milett se integró a Los Tinelli, el reality familiar para Prime Video, que se estrenó en enero de 2025. Su presencia confirmó que el vínculo con Marcelo iba en serio.

Durante meses, compartieron viajes, celebraciones y proyectos. En Año Nuevo de 2024 se mostraron felices junto a la familia del conductor en Buenos Aires, y ese San Valentín él le dedicó un mensaje: “Estoy muy feliz de haberte encontrado en este camino. Te amo”.

Incluso llegaron a sonar rumores de compromiso, luego de que Milett apareciera con un anillo en redes. Sin embargo, meses después, en el pódcast Ouke, ella reveló que se trataba de un regalo de Navidad. Aunque ambos negaron planes de matrimonio inmediato, sí hablaron públicamente de un futuro juntos.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se lucen juntos en San Isidro tras su llegada a Lima.Fuente: Instagram (marcelotinelli)