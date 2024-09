Luciana Fuster se despide del Miss Grand Perú con un emotivo discurso y un mensaje romántico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un año ha transcurrido desde que la modelo Luciana Fuster se alzó con la corona del Miss Grand Perú 2023 y logró un triunfo histórico en el certamen internacional en Vietnam. Como era de esperarse, despedirse de este título, ahora que otra joven está lista para llevarlo con orgullo, fue un momento emotivo y desafiante para ella.

El último sábado, Luciana estuvo presente en la gran final del concurso nacional en Punchana, Maynas, para coronar a su sucesora, que resultó ser Arlette Rujel, la candidata del Callao. Minutos antes de entregar la banda y la corona, expresó: "Estoy segura de que la siguiente reina hará un trabajo increíble".

El emotivo discurso de Luciana Fuster

Luciana Fuster deslumbró en un espectacular vestido dorado, diseñado por Pedro Arias Suárez, adornado con detalles de pedrería plateada. El escote pronunciado, la voluminosa cola y la abertura a la altura de su pierna, junto con grandes mangas que dejaban sus hombros al descubierto, hicieron de su atuendo una verdadera obra de arte.

Desde el inicio de la gran final, Luciana se mostró conmovida. Minutos antes de su último desfile como Miss Grand Perú 2023, confesó que no imaginaba lo difícil que sería despedirse de su título y que estaba tan nerviosa que había olvidado lo que tenía preparado para compartir.

Con la emoción a flor de piel, se despidió de su corona diciendo: "Quiero agradecer a todas las personas que me han acompañado durante este año. Ha sido un periodo lleno de retos, diferente, que me sacó de mi zona de confort. He crecido mucho, madurado y aprendido, y creo que de eso se trata la vida"

Continuó diciendo: "Sé que muchos, en algunos momentos, no lo pasan tan bien, pero quiero que todos comprendamos que la vida es una montaña rusa de emociones. Lo más hermoso es aprender a sobrellevarlas". También se tomó un momento para agradecer a su mamá y su hermana, así como a su mejor amiga, a Jessica Newton, directora del Miss Perú, a los diseñadores peruanos que la apoyaron durante su reinado y hasta a su mascota, que falleció recientemente.

Asimismo, dejó un agradecimiento especial sin revelar el destinatario: "Gracias a ti que me haces ver la vida de una manera diferente, que me haces entender las cosas". Para concluir, agradeció también a todos los que la apoyaron, expresando que le habían hecho “inmensamente feliz”. "Gracias a todos", finalizó.

